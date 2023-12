Nicola, il compagno di Vanessa: «Volevamo sposarci, ora vivrò per nostro figlio»

RIESE PIO X (TREVISO) - « Volevamo sposarci. Io e Vanessa stavamo cullando il sogno del matrimonio in chiesa. Si pensava di farlo dopo la fine della sua gravidanza. Invece tutto questo è stato improvvisamente cancellato. Adesso è dura. Ma so che devo iniziare a cercare di guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino » .

Nicola Scapinello si è confidato così con gli amici che nelle ultime ore hanno avuto modo di incontrarlo. La morte della sua compagna Vanessa Ballan, uccisa martedì mattina nella sua casa di Spineda a Riese Pio X da Bujar Fandaj, ha lasciato un vuoto che oggi sembra incolmabile. La coppia aveva un figlio di 4 anni. E lei a novembre aveva scoperto di essere nuovamente incinta: stava aspettando un altro bambino. L’amore di Nicola nei confronti di Vanessa era incrollabile. Tanto da spingerlo a superare la sofferenza per la relazione che lei aveva avuto con Fandaj . Ad agosto la 26enne aveva deciso di chiudere per sempre con il 4 1 enne. Il kosovaro aveva iniziato a perseguitarla e a minacciarla. Ed era stato lo stesso Nicola a fine ottobre ad accompagnarla a denunciarlo per stalking.

IL PROGETTO

Un gesto d’amore capace di andare oltre alle difficoltà che si possono incontrare nella vita. Purtroppo, però, non è bastato. Martedì l’esistenza di Vanessa è stata violentemente spezzata. E sono andati in frantumi anche tutti i sogni. « Nicola è in uno stato di shock. È più che comprensibile davanti alla consapevolezza del progetto di famiglia che stava prendendo corpo: dopo il primo figlio, erano in attesa del secondo – spiega don Giorgio Piva, parroco di Riese Pio X – . C ’era anche il progetto di arrivare al matrimonio con Vanessa, una volta portata a termine la seconda gravidanza, dando quindi stabilità a un rapporto per alcuni versi ancora fragile. In loro era prevalente la voglia di costruire. E ora c’è la consapevolezza che tutto questo è stato cancellato » . Dopo il sequestro dell’abitazione di via Fornasette a Spineda , teatro del femminicidio, Nicola è chiuso nella casa dei suoi genitori a Riese Pio X . Ed è qui che il sacerdote si è recato mercoledì per far visita alla famiglia e per portare la vicinanza di tutta la comunità. « Pur nel grande dolore – rivela don Giorgio – ho visto in lui anche l’inizio di una volontà . Q uella di dire : devo guardare avanti . N on è estraneo a questa prospettiva, per non rimanere schiacciato dentro a un ricordo negativo, stando accanto al bambino e lasciandosi aiutare dalla famiglia e dagli amici » . Parole nella sostanza confermate da Simone Guglielmin, avvocato delle famiglie Scapinello e Ballan . « Nicola è stretto al suo bambino: passa tutto il tempo con lui e cerca di andare avanti per lui » , sottolinea il legale. O ggi la famiglia dovrebbe andare in obitorio per portare un saluto a Vanessa. Sarà un momento di estremo dolore. Aggunge don PIva: «È una tragedia che si è abbattuta su di loro e su tante comunità: quella di Riese come quell e di Spineda, Poggiana, Castelfranco e Altivole (quest’ultimo paese di residenza di Fandaj, ndr . ) . L o stato d’animo è di tristezza. Ma mi sembra di notare una voglia di superare il tutto in modo positivo. La leva è rappresentata dai valori della fede cristiana: niente cancella la forza dell’amore, del bene e del desiderio di riscattarci da situazioni negative » .

LA PREGHIERA