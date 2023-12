Omicidio di Vanessa Ballan. Il procuratore: «Bisognava chiedere il divieto di avvicinamento». Autopsia anche sul feto: «Da chiarire se il padre fosse Bujar o il compagno» Video

RIESE PIO X (TREVISO) - Omicidio di Vanessa Ballan a Riese Pio X, il punto con il procuratore Marco Martani che entra nel merito di alcune questioni molto delicate: in primis la scelta di eseguire l'autopsia sul feto, dato che Vanessa quando è stata uccisa era incinta.

Gli inquirenti puntano a stabilire di chi fosse il figlio, se del compagno della vittima o dell'ex amante. Martani torna anche sulla questione delle misure messe in atto per proteggere la ragazza: per il procuratore sarebbe stato necessario chiedere il divieto di avvicinamento.

Bisognava chiedere il divieto di avvicinamento

«Quello secondo me era un caso in cui la misura del divieto di avvicinamento era da chiedere. Ma non è affatto scontato che quella misura lo avrebbe trattenuto dall'uccidere. Il divieto di avvicinamento è una di quelle misure che fanno affidamento sull'autocontrollo del destinatario, cioè sul fatto che il soggetto abbia timore di perdere qualcosa e delle sanzioni. E quindi vanno bene nei confronti di un soggetto che non ha ancora preso la decisione di uccidere anche a costo della sua stessa vita perché passerà o molti anni in carcere o da latitante. In caso contrario l'efficacia è modesta perché se uno entra nell'ordine delle idee di trasgredire l'ordine di uccidere ha un'efficacia a dir poco modesta».

L'autopsia anche sul feto: «Da capire se fosse figlio del marito o del killer»

Vanessa era incinta del secondo figlio. Tra i nodi che l'autopsia eseguita sul corpo della 26enne e su quello del feto chiarirà anche se il figlio è del killer o del marito. «Sono stati nominati due consulenti tecnici. Dissipare i dubbi che possa essere il figlio dell'indagato - spiega Martani - E' un particolare che nella dinamica ha la sua importanza e verrà chiarito. Non siamo in grado in questo momento di dire se lui sapesse o meno che lei era incinta. La notizia era uscita dall'ambito strettamente famigliare perchè era assente dal lavoro da qualche giorno per gravidanza a rischio». In casa di Vanessa è stata trovata anche una fotografia che la ritrae con il killer e il bimbo di 4 anni.