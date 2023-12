Omicidio a Riese. Il killer di Vanessa Ballan in silenzio davanti al giudice, è confuso e non dorme: «Risponde a fatica anche a domande del tipo "come ti chiami"» Video

RIESE PIO X/TREVISO - Omicidio Riese, si è avvalso della facoltà di non rispondere Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro accusato dell'omicidio della 26enne Vanessa Ballan. Stamattina, 21 dicembre, nel carcere trevigiano di Santa Bona dove è rinchiuso sì è svolta l'udienza di convalida di fronte al gip Carlo Colombo e al pubblico ministero Michele Permunian. Il giudice ha convalidato il fermo ma non ha ancora sciolto la riserva sulla misura cautelare. Le due avvocate che lo difendono hanno dichiarato che è molto confuso e che non è in grado di rendere dichiarazioni. «Risponde difficilmente anche a domande del tipo "come ti chiami", è molto confuso», affermano. (Video Nuove Tecniche)