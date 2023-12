RIESE PIO X (TREVISO) - Omicidio volontario pluriaggravato da quattro circostanze: la pregressa relazione sentimentale, lo stato di gravidanza, gli atti persecutori e la premeditazione. È l'accusa per cui ieri notte i carabinieri hanno fermato Bujar Fandaj come indiziato del delitto di Vanessa Ballan a Riese Pio X: «Sono imputazioni da ergastolo che non consentono l'accesso al rito abbreviato», evidenzia il procuratore Marco Martani, ricostruendo la giornata nera del 41enne tra depistaggi, ferocia e fuga.

Omicidio a Riese. Vanessa cancellava i messaggi pericolosi di Bujar Fandaj. Il procuratore: «Ci sono elementi per la premeditazione»