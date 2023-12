RIESE PIO X (TREVISO) - In attesa di capire quando sarà possibile dare a Vanessa l’ultimo saluto, domani sera, alle 20.30, verrà recitato un rosario per Vanessa nel duomo di Castelfranco, suo paese d’origine, dove ancora vivono i genitori, che ieri hanno ricevuto la visita del sindaco Stefano Marcon. La tensione intanto resta elevata. Sui social purtroppo non mancano messaggi pure contro le vittime di quanto successo. E c’è anche l’altro risvolto della medaglia. Prima del fermo, il Comune di Riese aveva caricato sulla propria pagina Facebook ufficiale un post chiedendo a tutti di segnalare l’eventuale avvistamento di Bujar Fandaj. «Sono deluso dai tanti commenti che ho letto anche sul sito del Comune. Esprimono rabbia e violenza – spiega il sindaco Matteo Guidolin – tanto che ho dovuto oscurare la notizia che i carabinieri avevano detto di veicolare quando ancora non avevano arrestato Fandaj Bujar». Su tutto, resta il nodo della denuncia che Vanessa aveva presentato alla fine di ottobre. «Immagino che se la denuncia è stata fatta a fine di ottobre, chi di dovere si sia mosso. Non è stato sufficiente purtroppo, questo è una dato di fatto», dice il primo cittadino. L’asilo frequentato dal figlio di Vanessa e Nicola ora sta valutando la possibilità di annullare le recite in programma per il periodo di Natale.

Omicidio a Riese. Il regalo che Vanessa aveva ordinato per suo figlio di 4 anni è stato consegnato da Amazon ma lei non c'è più per ritirarlo