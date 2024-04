Declan Rice, la ragazza del calciatore inglese offesa sul web. «Lui potrebbe trovare di meglio». E cancellano le foto dai social

Non è la tipica “wags“ e così la insultano. Offese pesanti, tanto da costringere la ragazza a mollare i social. Tempi folli. Lauren Fryer è una normale e bella ragazza di 24 anni, fidanzata con Declan Rice, centrocampista dell’Arsenal e uno dei calciatori più noti della Nazionale inglese. Fryer è stata costretta a cancellare da Instagram tutti i suoi post perché vittima di continui insulti e bullismo. «Avrebbe potuto scegliere di meglio», uno dei commenti (senza senso) rivolti al calciatore.

Declan Rice e la compagna, la storia

Rice e Fryer si conoscono da una vita e stanno insieme da circa otto anni. Sono riservati e hanno un figlio, Jude. Sui loro social comparivano ogni tanto le normali immagini di una coppia, al ristorante o in vacanza. Purtroppo, però, come ha raccontato il tabloid The Sun, gli insulti e i commenti volgari che sono cominciati a dicembre sono diventati via via sempre più insopportabili.

Fino alla decisione della coppia di ripulire completamente il loro Instagram. Lei ha cancellato le foto, mentre sull’account del centrocampista dell’Arsenal compaiono solo foto e video legati al suo lavoro.

Declan Rice and his beautiful Girl Friend ❤️❤️ pic.twitter.com/2A3twn8ofV — sheila (@sheila_gooner) April 24, 2024

Secondo The Sun, infatti, la ragazza era costretta da mesi a fare i conti con i commenti degli utenti che mettevano nel mirino la sua forma fisica. «Gli standard di bellezza al giorno d’oggi sono irrealistici e tutti sono impazziti a causa dei social media. Continuerò a predicare fino alla morte. È ora di cambiare, tutto questo non può continuare», ha commentato Liberty Poole, star inglese del programma Love Island, che si è schierata a difesa di Lauren Fryer.