RIESE PIO X (TREVISO) - Omicidio Riese, si è avvalso della facoltà di non rispondere Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro accusato dell'omicidio della 26enne Vanessa Ballan. Stamattina, 21 dicembre, nel carcere trevigiano di Santa Bona dove è rinchiuso sì è svolta l'udienza di convalida di fronte al gip Carlo Colombo e al pubblico ministero Michele Permunian. Il giudice ha convalidato il fermo ma non ha ancora sciolto la riserva sulla misura cautelare.

Omicidio a Riese. Bujar Fandaj al bar per bere una birra come se niente fosse dopo aver ammazzato Vanessa. Il passaporto già in auto e l'ultimo dubbio rimasto

Le avvocatesse: «Bujar è confuso, non ha dormito»

«Bujar Fandaj è confuso, non è lucido. Non è in grado di rendere dichiarazioni. Non ha dormito, in questo momento non è possibile instaurare una comunicazione» affermano i suoi difensori, le avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Le legali contestano il valore confessorio della telefonata fatta dal presunto assassino al 112 la sera stessa dell'omicidio quando era ancora ricercato. Al telefono avrebbe detto «Ho fatto una brutta cosa», promettendo che sarebbe andato a costituirsi il giorno successivo. Per gli inquirenti si tratta di un'ammissione e di un tentativo di depistare le ricerche, poi culminate nell'arresto nella sua casa di Altivole.