RIESE PIO X - Un testo dal titolo «Per un bambino che non verrà» è stato pubblicato oggi, 24 dicembre, sul profilo Facebook del comune di Riese Pio X, a firma del sindaco, Matteo Guidolin, ed è dedicato al figlio che era in grembo a Vanessa Ballan, uccisa il 19 dicembre scorso. Nella composizione, Guidolin ricorda che «verrà un tempo migliore, e forse saremo più felici e sereni di adesso», che «verrà un tempo in cui le donne non dovranno aver paura e verrà un tempo in cui gli uomini saranno uomini prima di maschi. Verrà una società che accetterà le differenze e ascolterà le ragioni degli altri». «Buon Natale a te, piccolo - conclude Guidolin -, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buon Natale a una Riese triste e ferita».