Addio Jessica e Sara, oggi i funerali delle due ragazze morte nell'incidente in A28

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Legatissime nella vita, unite anche nell'ultimo saluto. L'addio a Jessica Fragasso, 20 anni di Mareno e a Sara Rizzotto, 26, di Conegliano, morte nel terribile incidente in A28 domenica 30 gennaio, è oggi, sabato 12 febbraio alle 15 nell'oratorio San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Anche il presidente della Regione Luca Zaia ha confermato la sua presenza oggi al funerale.

I volontari sono stati impegnati ad allestire l'area esterna collocando degli altoparlanti per permettere a chi non potrà entrare all'interno di seguire comunque la funziona religiosa che sarà celebrata da don Marco Zarpellon assieme al vicario parrocchiale don Lorenzo Cavinato. Intanto ha già superato quota 10mila euro la raccolta fondi lanciata su Gofundme e tramite versamenti nel conto corrente lanciata da Cristina Sartori, insieme ad Ester Ambrosetto e Beatrice Cao, le amiche più care di Jessica. In pochi giorni l'iniziativa ha raggiunto cifre record, quasi 400 donazioni, direttamente sul sito e anche tramite bonifici intestati a Sartori Cristina C/C: IT 73 T 089046 162000900001 6369 con causale dedicata alle due piccole di Sara.