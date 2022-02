CONEGLIANO - «Siamo indignati per quello che è accaduto a Pordenone, dove l’uomo che ha travolto e ucciso due ragazze - Sara Rizzoto e Jessica Fragasso - sull’autostrada A28 è già stato scarcerato nonostante avesse alle spalle tre condanne, di cui una per guida in stato di ebbrezza». A parlare sono Alberto Pallotti, presidente dell’AUFV, Associazione unitaria familiari e vittime Odv, ed Elena Ronzullo, presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, che fa parte dell’AUFV insieme all’Associazione Familiari e Vittime della Strada e all’Associazione Unitaria Familiari e Vittime. «La legge sull’omicidio stradale è completamente disattesa», aggiungono. A sostegno della protesta c’è la testimonianza diretta di chi, quella sera, è intervenuto sul luogo dell’incidente in qualità di soccorritore. È il dottor Zeno Giuseppe Vignola, segretario dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada: «Mi aspetto che venga almeno preso un provvedimento esemplare per l’autore di questa tragedia», dice.

IL RACCONTO