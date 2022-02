Mamma morta nello schianto: le bimbe di Sara migliorano, trasferite in ospedale a Conegliano

CONEGLIANO - Nella gioia di un intero paese sono arrivate questa mattina, mercoledì 9 febbraio, all'ospedale di Conegliano le bambine di Sara Rizzotto, la 26enne morta insiema alla cugina Jessica Fragasso, nel tragico incidente in A28. Le piccole erano in auto con la mamma al momento del terribile schianto, ma sono miracolosamente scampate alla tragedia, rimanendo ferite. Le bambine sono miracolosamente scampate alla tragedia, rimanendo ferite. La più grande, due anni e mezzo, ha riportato la frattura di entrambi i femori , la seconda, di cinque mesi, un importante trauma cranico. Seguite costantemente dal papà Devis Da Ros era ricoverate in ospedale di Udine, ma dato che sono in fase di miglioramento, questa mattina sono state trasferite all’ospedale di Conegliano.

