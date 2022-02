La commovente lettera dell'amica Cristina Sartori al funerale di Jessica e Sara

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Le toccanti parole di Cristina Sartori nella lunga lettera letta al funerale - oggi, 12 febbraio - di Jessica Fragasso, 20 anni di Mareno e a Sara Rizzotto, 26, di Conegliano, morte nel terribile incidente in A28 domenica 30 gennaio. Parole profonde e sentite. La giovane prima ha letto la lettera che Jessica le aveva inviato il giorno del suo compleanno e poi ha risposto. «Sarai sempre il sole dietro le nuvole - dice Cristina nel ricordare Jessica - parlerò di te sempre al presente perché tu sei qui. E ringrazio il cielo per averci fatto incontrare». Cristina Sartori, amica di Jessica, ha curato la raccolta fondi per le due bambine figlie di Sara, di 4 mesi e due anni e mezzo.