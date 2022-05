In 600 ai funerali della biker Giovanna, il parroco: «La vita è davvero un mistero»

QUINTO - Oltre 600 persone hanno dato oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Giovanna Vanin, la JoJo icona delle Harley, mancata a 55 anni. Il sagrato della chiesa di Quinto di Treviso si è riempito di motociclette provenienti da tutto il Veneto. E all'inizio della cerimonia il pensiero è andato subito anche al marito Luca Simionato, che ieri si è tolto la vita in un cantiere di via Nogarè, sempre a Quinto. «Non ha retto al dolore della perdita della sua amata - ha detto il parroco - la vita è davvero un mistero. E in questo momento ci stringiamo alle famiglie».

