Lotto: la fortuna bacia Chioggia, vinti più di 53mila euro

CHIOGGIA - ​Colpo da oltre 53 mila euro in Veneto. Nel concorso di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Chioggia, in provincia di Venezia, dove sono stati vinti 53.991 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.