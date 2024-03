Lotto, colpo grosso a Curtarolo: fortunato giocatore si porta a casa oltre 62mila euro

CURTAROLO (PADOVA) - Si sorride in Veneto per il concorso del Lotto di martedì 26 marzo. Un fortunato giocatore di Curtarolo si porta a casa 62.385 euro con sei ambi, quattro terni ed una quaterna sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di oltre 316 milioni di euro da inizio anno.