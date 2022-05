Addio al sorriso di Giovanna “Jo Jo” Vanin: era la Lady Biker degli harleysti della Marca

QUINTO - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità trevigiana degli appassionati delle motociclette Harley-Davidson. Ieri mattina, intorno alle ore 9.30, è difatti spirata la 55enne Giovanna “Jo Jo” Vanin, vera e propria icona per tutti gli harleysti della Marca e non solo. La “Lady Biker”, così come era soprannominata dagli amici, si è spenta in ospedale dopo quattro giorni di coma a seguito di un improvviso malore, probabilmente un arresto cardiaco, che l’aveva colta domenica pomeriggio al rientro dopo una gita in moto in Friuli e che le ha poi provocato un edema cerebrale. A soccorrerla per primo il marito Luca Simionato, anche lui personaggio molto noto nel settore delle motociclette, che oggi la piange insieme a tantissimi amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento della vita per la perdita di una persona definita da tutti come una guerriera sempre solare e disponibile con il prossimo, una "forza della natura". Originaria di Toronto (Canada), e purtroppo malata da tempo, Giovanna era titolare del negozio Shop74 di Via Giorgione a Quinto, specializzato nel mondo delle Harley-Davidson e che, anche grazie a lei, nel tempo ha vinto numerosi premi riconosciuti in tutto il mondo attraverso le più importanti riviste ufficiali dell’ambiente. Ancora da fissare le esequie, che dovrebbero comunque tenersi a Quinto.

