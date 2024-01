Vittoria al SuperEnalotto, la dea bendata bacia Quinto di Treviso: vinti 209.907,76 euro

QUINTO DI TREVISO - La dea bendata bacia Quinto: nel punto vendita Sisal Tabaccheria 1 di via Vittorio Emanuele sono stati vinti 209.907,76 euro. La combinazione vincente è stata 4, 43, 45, 55, 56, 60 J 5, SS 55. Tanta la gioia dei titolari della rivendita che sventolano orgogliosi la schedina. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di sabato 13 gennaio, con il Jackpot che arriva a 46 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 16 gennaio 2024. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 13 gennaio ha assegnato ben 402.943 vincite.