Lotto e Superenalotto, estrazioni aggiuntive. Giustizia, prorogati 8 mila contratti. Tutte le misure del Milleproroghe

L’intervento era atteso. Anche perché al successo dell’operazione è legato uno dei principali obiettivi del Pnrr per la giustizia, ossia la riduzione dell’arretrato per i processi civili e penali. Per gli 8 mila addetti all’Ufficio del Processo, lo staff di laureati assunti e pagati con fondi europei per aiutare a smaltire le vecchie pratiche, arriva una proroga dei contratti. Gli addetti, che aveano contratti di due anni e mezzo, potranno rimanere in servizio fino al 30 giugno del 2026, data ultima per completare investimenti e riforme previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Nel provvedimento hanno trovato spazio anche altre norme sulla Pubblica amministrazione. Sono stati prorogati i tempi di molti concorsi e assunzioni, a partire da quella dei 700 tecnici per il ministero dell’Interno e dell’Economia da destinare al Pnrr. Ma oltre alle norme che hanno trovato spazio nel milleproroghe, a fare rumore sono anche quelle stralciate. Come l’allargamento anche ai calciatori del bonus fiscale per il rientro dei cervelli dall’estero. La norma di vantaggio era spuntata nelle bozze esaminate dal pre-consiglio dei ministri e prevedeva che fino al 31 dicembre di quest’anno si applicassero le vecchie regole (che dimezzano il prelievo) invece di quelle più restrittive riscritte dal decreto attuativo della riforma del Fisco sulla fiscalità internazionale. Il regime transitorio si sarebbe dovuto applicare ai contribuenti “sportivi” che avessero trasferito la loro residenza in Italia entro fine anno. Ma in consiglio dei ministri, dopo un’accesa discussione, la norma è stata stralciata. La proroga del bonus fiscale era stata una battaglia combattuta in Senato in particolare da Claudio Lotito, patron della Lazio, ma appoggiata da tutto il mondo del calcio. Fuori dal provvedimento anche la mini proroga per gli investimenti di Industria 4.0.

Medici di famiglia, incarichi a tempo ai neolaureati

Arriva una proroga a tutto il prossimo anno della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché della possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale. La carenza dei medici di base e dei pediatri sta diventando una nuova emergenza nazionale. È sempre più difficile coprire i posti vacanti. Nel Lazio all’ultimo concorso, si sono presentati poco più di 140 candidati su 531 posti, mentre in Lombardia si sono fatti avanti in poco più di 400 per coprire 1.141 posti. Da qui l’esigenza di introdurre norme emergenziali.

Niente adeguamento dei canoni di affitto che restano congelati

Di anno in anno la norma viene prorogata. Come si dice, insomma, non c’è niente di più definitivo del provvisorio. Così, per un altro anno ancora, il governo ha deciso di “congelare” i canoni di affitto pagati dalla Pubblica amministrazione. Una sospensione dell’adeguamento all’inflazione delle pigioni che va ormai avanti dal 2012, dal governo Monti che per primo introdusse la misura.

Per Lotto e Superenalotto arrivano estrazioni aggiuntive

Solo che a differenza del decennio scorso, adesso è anche tornata l’inflazione e dunque, il congelamento, di fatto diventa un taglio secco degli affitti. Contro la misura si è subito schierata Confedilizia. «L’ennesima reiterazione del divieto di aggiornamento dei canoni per le locazioni passive degli enti pubblici», ha detto Giorgio Spaziani Testa, è «un abuso intollerabile».

Era stata ribattezzata «l’estrazione solidale». Un quarto appuntamento con i numero dei Lotto e del Superenalotto il venerdì, oltre alle classiche estrazioni del martedì, del giovedì e del sabato. Ma con uno scopo ben preciso, quello di aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. La quarta estrazione avrebbe dovuto avere vita breve e terminare il prossimo 31 dicembre. Ma il governo ha deciso di prorogare la misura per un altro anno, ossia per tutto il 2024. I proventi raccolti dallo Stato con la quarta estrazione, tuttavia, materranno la loro configurazione “soldidale”. I soldi andranno a rimpinguare il fondo per le emergenze nazionali. La quarta estrazione riguarda anche tutti i giochi connessi ai due principali (Lotto e Supernalotto), ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Per i giocatori non cambia nulla, di fatto, se non l’avere un’ulteriore occasione settimanale per tentare la sorte. Per lo Stato i giochi si confermano invece una importante fonte di entrate finanziarie.

Supporto ai presidi che gestiscono più di un istituto

I dirigenti scolastici titolari di più sedi potranno essere supportati da docenti facenti funzioni vicarie per le sedi oggetto di dimensionamento. Per l’istituzione della figura dei vicari è previsto un investimento di 21 milioni di euro annui. «Con queste misure confermiamo l’attenzione concreta alle esigenze delle scuole e dei territori, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Pnrr», ha commentato il Ministro Valditara. Poiché gli obiettivi di dimensionamento indicati per il triennio dal decreto 127 del 2023 non possono essere modificati, essendo questo un preciso adempimento del Pnrr, l’eventuale incremento temporaneo di autonomie scolastiche per il prossimo anno scolastico dovrà essere riassorbito nel corso delle due annualità seguenti.

Un anno in più alla Cabina di regia per definire i Lep

Più che una sfida era quasi una scommessa: riuscire a definire in un anno i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare in ogni Regione italiana. Per venti anni i Lep sono stati un miraggio, ma adesso alla loro definizione è legato il destino dell’autonomia differenziata. La Cabina di regia chiamata a stabilire i diritti di cittadinanza non è riuscita a completare il lavoro entro la fine di quest’anno e, dunque, con il decreto milleproroghe è stato deciso di allungare la sua vita di altri dodici mesi. La Cabina di Regia non parte comunque da zero. Il Comitato Cassese, che era stato incaricato di effettuare un esame approfondito sui Lep, ha consegnato alla fine di ottobre i risultati del suo lavoro. Per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni rimangono da sciogliere i nodi di carattere finanziario.

Blocco temporaneo al recupero degli aiuti di Stato in scadenza

L’Agenzia delle Entrate avrà dodici mesi di tempo in più per recuperare gli aiuti di Stato in scadenza nel primo semestre del 2024. Si tratta di molti dei bonus erogati durante la crisi pandemica con il decreto 34 del 2020, come il credito d’imposta per botteghe e negozi, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ma anche i crediti di imposta per il miglioramento energetico e per il recupero del patrimonio edilizio. L’eventuale necessità di restituzione di questi crediti, per chi non ne ha diritto, sarà determinata soltanto una volta che arriveranno le prossime dichiarazioni fiscali. Dal menù del decreto milleproroghe, invece, è uscita un’altra norma per le imprese che era stata proposta dal ministero per il Made in Italy. Si tratta della proroga fino a giugno del prossimo anno degli aiuti per gli investimenti produttivi delle aziende, misura più nota sotto il nome di Industria 4.0.