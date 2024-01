Quinto/Preganziol. Sentono dei rumori in casa, si allarmano e riescono a far scappare gli anziani. Doppio furto sventato da due anziani

QUINTO DI TREVISO/PREGANZIOL - Ladri in due appartamenti, fermati dagli anziani proprietari. Due tentativi di furto in abitazione sono stati sventati ieri sera, 13 gennaio, a Quinto di Treviso e Preganziol. Nel primo episodio, i ladri hanno tentato di accedere verso l'ora di cena al primo piano di una casa isolata di via San Cassiano servendosi di una scala trovava lì, per poi introdursi all'interno attraverso una finestra. Le urla della proprietaria 80enne, accortasi dei rumori sospetti, hanno fatto fuggire i malfattori e sul posto è poi intervenuta una pattuglia dell'Arma. I carabinieri sono intervenuti anche in via Mattei di Preganziol su segnalazione di un 73enne che, mentre si trovava al piano superiore, accortosi dell'intrusione di ladri che avevano forzato la porta finestra di un locale al piano terra, ha iniziato a urlare ed a segnalare tempestivamente l'accaduto al 112.