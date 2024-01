CARBONERA (TREVISO) - Le hanno svaligiato casa in meno di mezz’ora rubando gioielli, cappotti griffati, materiale hi-tech, l’aspirapolvere e perfino i regali di Natale e le mance dei figlioletti. Era un colpo studiato nel dettaglio: la banda di ladri, infatti, ha manomesso le luci esterne della palazzina e staccato le telecamere interne, in modo da agire indisturbati. Nel mirino è finito l’appartamento di una commercialista, che abita con il marito e due figli, in via Fermi, a Pezzan di Carbonera. La razzia è stata messa a segno mercoledì pomeriggio, tra le 17.30 e le 18.30 e ai malviventi è fruttata un bottino cospicuo. La conta dei danni è ancora in corso ma l’ammontare complessivo è di migliaia di euro.



IL RAID

«Hanno rovistato in tutte le stanze, disfacendo persino i letti: forse erano convinti di trovare soldi sotto i materassi» osserva indignata la padrona di casa. Poi aggiunge con una punta di sarcasmo: «Si sono abbandonati a uno “shopping” sfrenato: tutto ciò che poteva avere un qualche valore lo hanno portato via». Gioielli ricevuti in regalo in occasione di ricorrenze importanti o ereditati da persone care, due giacconi griffati, una pelliccia. Ma anche dispositivi hi-tech: un computer portatile e un tablet per leggere i libri che il figlio più grande, 10 anni, aveva ricevuto da Babbo Natale. E persino un aspirapolvere. Quei ladri senza cuore non hanno risparmiato neppure il borsellino della bimba più piccola, di appena 7 anni. L’hanno arraffato seminando sul pavimento parte delle monetine. Dopo aver fatto man bassa, si sono dileguati con la stessa furtività con cui erano entrati in azione. Nessuno nel condominio si è accorto di nulla.



LA SCOPERTA

È stata la commercialista a fare l’amara scoperta, alle 18.30, quando è tornata a casa con i bambini. «La porta d’ingresso era bloccata dall’anta di una scarpiera - racconta la donna -. Dentro c’era un disastro. Sono due giorni che ripuliamo. I bambini dormono a casa dei nonni finché non sarà tutto sistemato. Siamo sconvolti, è stato un duro colpo». La banda ha scavalcato la recinzione del giardino. In casa c’erano impronte di scarpe infangate ovunque. «Devono aver caricato la refurtiva su un furgone - osserva la proprietaria, che si è rivolta ai carabinieri -. Abitiamo qui da più di dieci anni e ci siamo sempre sentiti sicuri». Negli sia a Pezzan e a Carbonera erano state svaligiate. Raid anche a Zero Branco.