SPINEA - Giornate corte e ladri in azione. La nuova ondata di furti torna a colpire gli spinetensi che sono alle prese non solo con i ladri acrobati, che questa volta sarebbero stati addirittura avvistati mentre si calavano dai tetti delle case, ma anche con i sospetti tra condomini. Al Villaggio dei Fiori, nei garage degli alloggi di proprietà del Comune di Venezia, si teme che a fare razzia siano persone che hanno le chiavi dei portoncini.

«Dai garage sono scomparse scorte di bottiglie d’olio, di vino, cose da mangiare ma anche tavoli e sedie - racconta un residente di uno dei condomini di viale Viareggio e Sanremo -. Le serrature non sono state scassinate, quindi è evidente che a rubare è stato qualcuno che aveva le chiavi. Ed è proprio questo il problema: tutti i portoncini di accesso alle aree dei garage dei palazzi si aprono con la stessa chiave, così siamo esposti al rischio di furti considerato il continuo viavai di persone collegate ai residenti dei 180 appartamenti. Abbiamo chiesto a Insula di installare le telecamere per sorvegliare l’area o quantomeno che vengano al più presto cambiate le serrature». Un furto che non è da sottovalutare, soprattutto se a subirlo sono persone anziane che vivono con poche centinaia di euro di pensione.



La zona del Graspo d’uva è invece finito nel mirino dei ladri acrobati. Nel giro di un paio d’ore un gruppo di malviventi ha provato a entrare in una decina di case tra via Unità e via Costa. C’è chi racconta di aver visto i ladri saltare da un tetto all’altro per poi calarsi ed entrare dalle finestre. Acrobazie di cui non hanno notizia i carabinieri che sono stati però chiamati a intervenire per sette tentativi di furto, due dei quali erano andati a buon fine. Fortunatamente nessuno era in casa e i ladri sono fuggiti con pochi soldi, qualche gioiello ma anche strumenti da lavoro. Di recente sono aumentati infatti, soprattutto nei garage, i furti di cassette degli attrezzi e trapani. Qualcuno sostiene che possano servire per i furti successivi, per qualcun altro è invece una refurtiva che ha un buon mercato all’estero. Mentre si tornano a ricordare le buone pratiche, dall’installazione di telecamere antifurto alle luci accese negli orari critici (i furti avvengono in particolare tra le 17 e le 19), c’è chi chiede un intervento straordinario delle forze dell’ordine. «Non possiamo ignorare la situazione non più sostenibile che da giorni vive la nostra città, che è sotto il continuo assedio dai ladri - scrivono gli attivisti di “Occhio Spinea” -. Facciamo un appello al prefetto affinché si intensifichi la presenza di uomini e mezzi sul nostro territorio comunale».