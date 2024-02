TREVISO - Un viale alberato, due piste ciclopedonali monodirezionali, manto stradale completamente rinnovato, così come l'intero impianto dell'illuminazione pubblica. Il tutto per un investimento di poco inferiore al milione di euro e tutto a carico di Numeria, società che sta ricostruendo l'ex Provincia. Sta finalmente arrivando a compimento il progetto di riqualificazione di viale Cesare Battisti. Mercoledì scorso il sindaco Mario Conte e l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese hanno fatto il punto sugli ultimi dettagli. Ed è stato lo stesso sindaco a rendere noto con un post pubblicato sulle sue pagine social ufficiali che, dopo mesi di silenzio, ha finalmente riportato un po' di luce su un'opera attesa da tempo.

IL QUADRO

«Eccomi con l'assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese per definire gli ultimi dettagli progettuali per il rifacimento di viale Cesare Battisti che sarà completamente alberato e con due piste ciclopedonali monodirezionali. Puntiamo ad iniziare i lavori entro l'anno». Con queste poche righe il primo cittadino ha rivelato due cose. La prima: un progetto che si pensava fermo in realtà ha marciato sotto traccia. Secondo: il 2024 sarà l'anno dell'avvio del cantiere.

IL NODO

Pare superato il principale problema legato alla riqualificazione del viale, che prevede anche il rifacimento dei vialetti pedonali e della fossa che corre sul lato dell'ex Provincia, che verrà messa in sicurezza con la costruzione di una palizzata. Dopo mesi di analisi e riflessioni, è stato deciso che i 30 pini marittimi superstiti verranno abbattuti. Saranno sostituiti da essenze arborei autoctone, alberi di alto fusto ma meno impattanti. I tecnici hanno valutato che l'annoso problema delle radici, che "spezzano" l'asfalto del viale, non può essere risolto se non con l'abbattimento della pianta.