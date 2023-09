JESOLO - Marciapiedi sconnessi e rovinose cadute a terra: nuovi casi in città. Gli ultimi episodi sono capitati proprio in questi giorni in via Verdi, nella zona di piazza Marina, in entrambi i casi ai danni di due anziani turisti, un uomo e una donna, inciampati e finiti a terra in momenti diversi ma sempre per delle mattonelle rialzate dalle radici dei pini presenti in tutto il centro città.

La donna è caduta battendo violentemente un ginocchio, ancora peggio è andata all'uomo, un tedesco di 80 anni, che è letteralmente volato a terra battendo violentemente il viso sul marciapiede. Per l'impatto ha riportato delle escoriazioni al volto e delle botte agli zigomi. Entrambi sono stati assistiti e medicati dai commercianti della zona, subito usciti dalle proprie attività per prestare soccorso.

Ferite a parte, alla fine tutto si è risolto con un comprensibile spavento ma gli episodi, per altro accaduti ad una distanza temporale l'uno dall'altro, non sono passati inosservati tanto che commercianti e residenti chiedono la messa in sicurezza dei marciapiedi con un adeguato piano di manutenzione, tema tra l'altro delicato perché spesso i lavori vengono avviati in primavera e durano fino a maggio scatenando le parallele proteste di chi invece deve riaprire le proprie attività e si trova con i cantieri di fronte all'ingresso dei negozi.

LE PROTESTE

«Questi sono solo gli ultimi due casi riferiscono i commercianti della via ma è tutta l'estate che assistiamo a persone, spesso anziane ma non solo, che inciampano e rischiano di farsi male. Cosa bisogna aspettare per intervenire, che accada qualcosa di grave? Non si può nemmeno intervenire a ridosso della stagione, quando le attività stanno per aprire, serve un piano di manutenzione che tenga conto di tutte le esigenze».

GLI INTERVENTI

In questo senso sono già arrivate le rassicurazioni del sindaco Christofer De Zotti. «Il piano c'è e viene attuato tutto l'anno - spiega il primo cittadino - Anzi, è bene precisare che le manutenzioni ai marciapiedi vengono realizzate tutto l'anno, anche nei mesi estivi. Naturalmente poniamo attenzione alle zone in cui intervenire proprio per non intralciare le attività turistiche. Quest'estate, nella zona di piazza Marina, siamo intervenuti per sistemare i marciapiedi di via Buonarroti, in una zona dunque più defilata rispetto e periferica. Per quanto riguarda le vie del centro, le manutenzioni ripartiranno dai primi giorni di ottobre come sempre. L'attenzione è alta sui questo tema, come peraltro non abbiamo segnalazioni di episodi specifici».

La questione si inserisce nel tema legato alla manutenzione dei pini domestici, diventati ormai un elemento tipico di Jesolo. Su questo fronte il sindaco ha già spiegato che non ci sarà una sostituzione di piante come qualcuno vorrebbe, ma solo la sostituzione di quegli alberi pericolanti o malati che necessitano di essere abbattuti come da certificazione, e verranno appunto sostituiti con altri pini.