QUINTO - Inseparabili. Persino nella morte: lei viene stroncata da un malore improvviso, lui non regge il dolore e decide di togliersi la vita tre giorni dopo. Impossibile immaginare un futuro senza Giovanna Vanin, per tutti Jojo, la donna con cui da ventisei anni condivideva tutto, compresa la passione per le moto Harley-Davidson che aveva reso un’icona la coppia trevigiana. L’officina-negozio Shop74 era un punto di riferimento per il mondo degli appassionati, ora sconvolto dalla doppia tragedia successa a Quinto di Treviso, dove la comunità è sotto choc.



GESTO ESTREMO

Il corpo esanime di Luca Simionato, 54 anni, noto restauratore di Harley d’annata, è stato trovato ieri pomeriggio in un cantiere edile di via Nogarè. Poco distante dalla casa in cui abitava. Sono gli operai a fare la macabra scoperta, verso le 13.30. Chiamano subito i soccorsi ma per Luca non c’è più niente da fare. Il medico del Suem 118 può soltanto constatarne il decesso. Una vita spezzata sotto un peso impossibile da sopportare: così ha deciso di raggiungere la sua Jojo, che due domeniche fa si era accasciata fra le sue braccia. La donna era poi morta venerdì all’ospedale di Treviso, dopo quattro giorni di coma: fatale le era stato un arresto cardiaco seguito da un edema cerebrale. «Ho cercato di rianimarla ma non si è più risvegliata», raccontava Luca sabato pomeriggio con un filo di voce.

La coppia era tornata alle 19 da una gita in moto a Marano Lagunare (Udine). Qualche minuto dopo, la 54enne si era sentita male. I tentativi di rianimazione, la corsa disperata in ambulanza, i giorni di coma sospesi tra l’angoscia e la speranza che Giovanna potesse farcela. Luca ci aveva creduto con tutto se stesso, vegliandola giorno e notte al capezzale. Ma non è bastato. La notizia della morte della donna, che conviveva da anni con problemi di salute, era piombata come un macigno venerdì mattina, sul profilo social di Jojo: «Vi lascio il mio ultimo sorriso!».



COPPIA AFFIATATA

Sconvolto il mondo dei biker. «Ci siamo conosciuti ventisette anni fa - raccontava Luca -. Io avevo già la passione per le moto e subito si è appassionata anche lei». Giovanna era nata a Toronto da genitori emigrati e insieme a Luca era tornata in Canada fino al 2021, quando i coniugi si erano stabiliti a Quinto. Lì lui aveva aperto un’officina in cui restaurava Harley d’annata. Lei non si limitava ad aiutarlo nella gestione dei social, ma era diventata una vera e propria protagonista nel mondo degli harleysti. «Una coppia affiatatissima. Lei vivace, determinata, una forza della natura. Lui amabile, sorridente, che apriva a tutti le porte della sua officina», li descrivono gli amici. Il funerale di Giovanna era fissato per oggi, nella chiesa di Quinto. Ma Luca non ha voluto dirle addio. Alle 10 è passato in Comune, a ringraziare per la vicinanza. «Grazie, grazie, grazie. Siete davvero delle belle persone», è il messaggio che invia al sindaco Stefania Sartorato.

A mezzogiorno telefona al parroco don Stefano Bressan, parlano a lungo. Il sacerdote cerca di dargli un po’ di conforto, come in questi giorni hanno fatto i tanti amici: visite, telefonate, centinaia di messaggi sui social. «La sua voce al telefono non sembrava quella di un uomo disperato, pronto a compiere un gesto estremo», dice il sacerdote. Eppure Luca stava già cullando il proposito suicida, per ricongiungersi con la sua Giovanna. Lo aveva promesso, confidando a un amico che «se un giorno Jojo fosse mancata, lui sapeva già cosa fare». Inseparabili, persino nella morte. «Esistono i grandi amori, amori che non possono restare separati. Amori infiniti», è la dedica di un amico che sui social pubblica la foto di Giovanna e Luca, in sella alle loro moto, fianco a fianco.