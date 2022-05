Giovanna e Luca, sempre assieme: nella vita e nella morte

QUINTO - Inseparabili. Persino nella morte: lei viene stroncata da un malore improvviso, Luca Simionato non regge il dolore e decide di togliersi la vita tre giorni dopo. Impossibile immaginare un futuro senza Giovanna Vanin, per tutti Jojo, la donna con cui da ventisei anni condivideva tutto, compresa la passione per le moto Harley-Davidson che aveva reso un’icona la coppia trevigiana. L’officina-negozio Shop74 era un punto di riferimento per il mondo degli appassionati, ora sconvolto dalla doppia tragedia successa a Quinto di Treviso, dove la comunità è sotto choc.