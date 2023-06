TREVISO - Sono sempre di più gli insegnanti del sud che scelgono di non venire a lavorare nelle scuole della Marca per la mancanza di appartamenti in affitto a prezzi accessibili. In dieci anni le richieste sono diminuite del 15%. Una volta il trasferimento era ambito, se non altro per la maggiore disponibilità di cattedre. Adesso non è più così. Da una parte servono docenti specializzati. Dall’altra, però, spostarsi non conviene più. « Il problema della casa riguarda anche i docenti. Sarebbe necessario mettere a disposizione almeno 200 alloggi ad affitto calmierato, soprattutto nelle città di riferimento – spiega Giuseppe Morgante della Uil Scuola di Treviso – persone che prendono meno di 1.500 euro al mese faticano a trasferirsi dovendo far fronte ad affitti da 700 euro al mese, senza contare gli allacciamenti, le bollette e tutte le altre spese » . Così la quota di docenti provenienti dal centro-sud Italia iscritti nella graduatoria provinciale per le supplenze, come confermano dalla Uil, è scesa dal 50% di dieci anni fa a meno del 36%.

Le prospettive e i nodi

« E continua a diminuire di anno in anno – dice il sindacalista – perché a fronte dei costi nella Marca, i docenti preferiscono fare anche pochi mesi di supplenza all’anno nella loro zona. È comunque più conveniente » . Non sarebbe un problema se nel trevigiano non ci fosse bisogno di docenti specializzati. « Invece senza queste persone – nota Morgante – la prospettiva in questo territorio è di continuare ad affidare incarichi nelle scuole a insegnanti che non hanno i titoli necessari » . Quest’ultimo nodo è generale. Ma emerge in modo evidente alle elementari. Soprattutto per quanto riguarda il sostegno agli alunni con disabilità. « Qui la disponibilità di docenti è inferiore al numero di posti da coprire – continua il sindacalista – è inevitabile, dato che il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è a numero chiuso. E così, senza l’arrivo di un numero sufficiente di insegnanti, non resta che coprire i buchi con le Mad (messe a disposizione, cioè persone che portano il loro curriculum direttamente nelle scuole, ndr) assegnando incarichi a chi in realtà non ha i titoli per fare il sostegno » .

Le cifre