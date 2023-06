PADOVA - "Abbiamo un problema grande come una casa" così recita lo striscione che apre il corteo per il diritto all'abitare indetto dalle sigle della sinistra cittadina. In 200 sono partiti dalla stazione e hanno sfilato fino a Piazza Antenore.a per ribadire come a Padova ci sia un grande problema nel trovare casa. Lavoratori, famiglie, studenti unversitari ed immigrati tutti assieme chiedono a gran voce di mettere a disposizione le case pubbliche che sono inabitate e di di calmierare il costo degli affitti, per una città inclusiva e aperta a tutti.

