Tende e striscioni fuori dalla casa dello studente, gli universitari si mobilitano in viale Ungheria

UDINE - Nella mattina di oggi, giovedì 25 maggio, un gruppo di studenti dell'Unione degli universitari di Udine (Udu) si è accampata con tende e striscioni davanti la casa dello studente di viale Ungheria per reclamare una soluzione per il tema alloggi e ottenere il tavolo con Comune, Regione e Università. A preoccupare ragazzi e ragazze dell'Udu è la possibilità che l'edificio di viale Ungheria venga convertito a sede per gli uffici comunali: la proposta in questa direzione, già abbozzata dal leghista Pietro Fontanini tempo fa, sembra ora tornata d'attualità nella giunta De Toni, anche se all'Ardis la considerano ormai "antica". Si chiedono risposte immediate al «bisogno urgente di alloggi pubblici», anche a fronte del caro-affitti degli appartamenti privati.

(Videointervista di Camilla De Mori)