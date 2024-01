ROSOLINA - Sebbene le condizioni meteorologiche non fossero delle migliori, nulla è riuscito a fermare gli impavidi atleti che, nella giornata di sabato, si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Rosolina per l’annuale “Ruspadina della befana”.

La corsa motociclistica non competitiva ha riunito sia i giovani piloti emergenti, sia professionisti affermati in questa disciplina, tutti accomunati dalla passione per le due ruote e accorsi da tutta Italia, ma non solo, per destreggiarsi nell’impegnativo circuito che si snoda tra i bagni Dal Moro, Sabbia e Mare, Belvedere, Granso e Blu Marlin.

In pista hanno fatto del loro meglio atleti come Mattia Carini, Giacomo Lentini, Christian Bisogni, David Cracco, Giovanni Meneghello, Simone Beccari, Ivan Pederiva e Michele Piccoli. Quest’ultimo, in particolare, si è conquistato il primo posto della categoria 85 cc, mentre l’ungherese Adam Haudu ha dato del filo da torcere a chiunque, dominando incontrastato durante le prove non agonistiche e portandosi a casa il primo posto nella open fast. La classifica assoluta si è conclusa con la vittoria di Giacomo Bosi, seguito da Giovanni Meneghello, Davide Pavan, Davide Zampino e Christian Bisogni. Presente alle premiazioni l’assessore allo Sport Stefano Gazzola, entusiasta per quanto riuscito ad organizzare anche quest’anno al Moto Club Rosolina Mare, rinnovando l’appuntamento per i prossimi 17 e 18 febbraio, quando la pista sarà teatro dell’atteso Supermarecross.



SPONSOR E VOLONTARI

Il ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, in particolare a chi ha garantito la sicurezza in pista: Elli Graziani, Giorgia e Devis Martinello, Daniele Gessolo, Ulderico Donà, Luciano Paganin, Lucio Donà, Alessio Martinello, Graziano Mazzon, Giuliano Pozzato, Giovanni Milan, Matteo Dissette, Eugenio Bernardinello, Ermanno Cesari, Denis Bergo, Sandro Guarnieri e Luca Gnan.

L’evento, inoltre, ha visto la partecipazione dello speaker Francesco Santagiuliana e della fotografa Marta Strozyk. Il presidente del Moto Club Alessio Martinello, infine, ha ricordato che per tutti i piloti sarà possibile usufruire della pista nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.