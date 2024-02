ROSOLINA (ROVIGO) - Grande spettacolo ieri a Rosolina per il terzo round degli Internazionali d’Italia Eicma Supermarecross, con Giovanni Bertuccelli che si aggiudica il trofeo Supercampione Pirelli Vincenzo Lombardo. Un evento che ha attirato un centinaio di piloti e tantissimi appassionati. A causa della fitta nebbia e della conseguente scarsa visibilità, il programma di gara ha subito importanti modifiche. Le qualifiche della mattina sono iniziate in ritardo e le seconde manche sono state tagliate, ma i piloti non si sono risparmiati, dando vita a gare molto divertenti.



IL TRACCIATO



Il Moto Club Rosolina Mare ha preparato un tracciato bello e impegnativo. Matteo Del Coco ha confermato la sua leadership nella Pro Mx1, vincendo la singola manche di giornata e piazzandosi terzo nella Supercampione. Alle sue spalle Giovanni Bertuccelli e Samuele Bernardini al terzo posto. Alessio Bonetta, Nicola Cariolato e Davide Zampino si sono distinti come i migliori della 300 2 tempi. Nella Pro Mx2 Pietro Razzini si è distinto con una corsa in rimonta in gara 1 e una prova concreta nella Supercampione. Il veterano Antonio Mancuso si piazza al secondo posto, prendendo il comando del campionato, mentre Giovanni Meneghello si classifica terzo. Simone D’Agata mantiene il vertice della categoria 125 con un’altra vittoria mentre Federico Salvi si è assicurato la seconda posizione, superando in volata Tommaso Murgut che ha rimontato dopo una caduta nelle prime fasi.



PROGRAMMA MODIFICATO



Nonostante il programma di gara ridotto, si è svolta regolarmente la finale Supercampione, valida per il trofeo Pirelli Vincenzo Lombardo. A vincere è stato Giovanni Bertuccelli, in testa dal primo all’ultimo giro. Nella categoria mini 85, David Cracco si è imposto con un ampio margine sugli inseguitori, capeggiati da Michele Piccoli, protagonista di una grande rimonta. La categoria Ama Mx1 è stata dominata da Andrea Winkler mentre, nella Ama Mx2 c’è stata molta più battaglia e alla fine, dopo una serie di colpi di scena, Andrea Bianchi ha portato a casa il primo posto.

«Le due tappe del Supermarecross ravvivano il nostro paese in questo periodo - ha dichiarato il sindaco Grossato - Un’ottima pubblicità per la nostra località turistica».



EVENTO DI RIFERIMENTO



Il presidente della Federmoto Giovanni Copioli ha dichiarato: «Il Supermarecross ha visto nascere molti campioni ed è una palestra in cui i nostri atleti possono crescere soprattutto da un punto di vista tecnico». A conferma di ciò è la mission della Federazione Motociclistica Italiana: ovvero puntare ai risultati, ma facendo in modo che i traguardi degli atleti siano anche il frutto di una formazione tecnica mirata. Un plauso di incoraggiamento, infine, è stato rivolto a tutti i piloti pronti a scendere in pista e al presidente del Moto Club Rosolina Mare Alessio Martinello.