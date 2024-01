ROSOLINA (ROVIGO) - Si scaldano i motori per l’annuale “Ruspadina”, organizzata dal Moto Club di Rosolina Mare, prevista per sabato 6 gennaio dalle 10 sulla spiaggia della località balneare. La manifestazione non agonistica permetterà ai vari piloti di allenarsi in vista delle prossime gare su un territorio unico e che, secondo gli esperti, riesce a dare del filo da torcere anche ai campioni del fuoristrada.



LA PRESENTAZIONE

Giunta ormai alla sua 22esima edizione, la corsa é stata presentata ufficialmente mercoledì in una conferenza tenutasi al ristorante “Stella Marina”, presso lo storico stabilimento Bagni Dal Moro, alla presenza degli organizzatori e di gran parte dei motociclisti coinvolti. «Questa manifestazione non è altro che un’anticipazione del doppio appuntamento degli Internazionali Supermarecross, che si terranno il 17 e il 18 febbraio» - ha illustrato il presidente del motoclub Alessio Martinello, che durante il suo intervento non ha potuto non ricordare anche il giovane Nicola Paganin, scomparso nel 2019, al quale, da allora, é dedicato l’evento.

Presente anche il sindaco Michele Grossato, che ha spiegato ai presenti come ogni anno il lavoro di organizzazione e di ottenimento dei permessi diventi sempre più complicato a causa dei numerosi vincoli ambientali sotto cui ricade il litorale. «É un duro lavoro - ha affermato Grossato - ma continueremo a lavorare affinché la comunità di Rosolina Mare possa godere di questa importante manifestazione che, oltre a dare lustro alla nostra cittadina, mantiene viva la località turistica anche nei mesi invernali».



CIRCUITO SPECIALE

Roberto Bianchini, responsabile di Fx Action, ha colto l’occasione per tessere le lodi del circuito: «La particolare conformazione del territorio permette di creare un tracciato che non ha nulla da invidiare alle rinomate piste del Nordeuropa». Numerosi sono stati i segnali di apprezzamento anche da parte degli atleti, soprattutto i più giovani, arrivati da ogni parte d’Italia, come Bergamo, Siena e Piemonte, attratti dal fascino della pista in riva al mare ma anche dal grande sforzo fisico richiesto dal terreno sabbioso, come ha spiegato Alex Zanni, tecnico federale Fmi, che ha all’attivo 15 anni di esperienza a livello mondiale, prima con il motocross e poi con l’enduro.



L’ANNUNCIO

Al termine della conferenza il presidente Martinello ha annunciato che una delle giovani promesse del Moto Club Rosolina Mare, Giacomo Zannoni, ha firmato a Roma un contratto per disputare il Campionato italiano velocità. Il 15enne di Modena ha deciso, dunque, di rimanere col club polesano, con sorpresa ma pure con soddisfazione da parte di tutti. «Aspettiamo Zannoni a braccia aperte anche quest’anno - ha concluso Martinello - non possiamo che essere felici della sua scelta di rimanere con noi e gli auguriamo di raggiungere vette sempre più alte».