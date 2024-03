Jesolo, a rischio la balneazione: «Mancano 400 bagnini, rinviare l'apertura della stagione alla fine delle scuole»

JESOLO - «La situazione sta diventando drammatica: quest'estate rischiamo di non avere un numero adeguato di assistenti bagnanti per garantire la balneazione». E' un vero e proprio allarme quello lanciato delle principali aziende che garantistico il servizio di salvataggio in mare sulle spiagge veneziane. Il problema è sempre quello segnalato due mesi fa: la carenza di bagnini di salvataggio. Solo negli stabilimenti balneari lavorano almeno mille assistenti ai bagnanti. Oltre 400 i posti ancora vacanti. Dal Lido di Venezia a Bibione, passando per Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea e Caorle, la situazione rimane uguale per tutti. E come se non bastasse a mancare ora sono anche per i bagnini di terra, tanto che in questi giorni si stanno moltiplicando le offerte di lavoro.