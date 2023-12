BELLUNO - Buggy terapia con energia a mille tra le due ruote in piazza dei Martiri. E non solo per i motori su di giri della pattuglia acrobatica. Alvaro Dal Farra - il bellunese ex pilota di freestyle motocross a livello internazionale ora imprenditore dedito alla solidarietà - poco dopo le 10, fa l’appello e carica i presenti: «Ci siamo tutti, si va! Questo è il nostro Natale». Ad aspettare il loro turno, seduti ordinatamente, ci sono 148 disabili, con 48 accompagnatori, pronti salire carichi di adrenalina sul quad. Ma anche capaci di emozionarsi nell’aggrapparsi al motociclista di turno che lo porta a fare un giro. Il team Crossabili ha messo in scena, ieri a Belluno, il suo “Natale per tutti”: una squadra in cui ognuno mette del suo. Ci sono gli Elfi, sorta di volontari tuttofare, il pilota del quad Alessandro Capretta, gli street rider Federico Moli e Fista, poi Mauro Longon e Alberto Prosdocimi con la Fmx,più gli stunt bikers Alvaro Dal Farra, Barzy Freestyle e Mattia Cattapan.

«Qui ognuno si sente in qualche modo coinvolto, c’è chi chiede di salire sul quad e chi sulla moto – a parlare sono Martina e Valentina, operatrici del Centro diurno “Altro Senso” di Agordo – siamo con nove persone, dai 20 ai 60 anni, anche chi ha serie difficoltà motorie si sente accolto, ama fare il giro tenuto in braccio da Alvaro. Ma tutti i suoi collaboratori sono meravigliosi, soprattutto perchè sanno instaurare con i ragazzi un rapporto fiduciario». Erano le 9 quando, a Venas di Cadore, sono montati sui pulmini della loro Comunità Alloggio. «Siamo arrivati con 14 giovani che hanno difficoltà motorie, psichiche o con problematiche familiari, di loro 10 parteciperanno alla manifestazione – racconta Francesca, educatrice di comunità, affiancata da Elisa, operatrice socio sanitaria – noi seguiamo Alvaro Dal Farra e il suo gruppo nelle varie iniziative, pure sulle piste da sci. Per questi ragazzi è molto importante salire sulla moto, così riescono a sbloccare l’emozione e superare le paure».

Francesca indica una ragazza in sedia a rotelle, come esempio: «Ha grossi problemi di mobilità, ma stamattina, quando toccherà il suo turno, partecipando riuscirà ad abbattere i suoi limiti». Le evoluzioni si intrecciano, mentre in un angolo si accatastano i sacchetti che Crossabilia donerà a tutti prima dell’arrivederci ad altro evento e ad altra piazza. A mettersi il casco, inforcando la moto, è lo stesso Dal Farra. «Lo conosciamo bene – afferma Annalisa, educatrice al Centro diurno di Società Nuova di Belluno, alzando gli occhi verso il sole che splende – pare nato sotto una buona stella visto che in ogni suo evento il cielo si fa sempre sereno». Poi i complimenti, a nome di tanti: «E sempre sorridente e spontaneo, qualità che i nostri ragazzi tanto sensibili recepiscono appieno».

Intanto gli Elfi si muovono tra il pubblico distribuendo berretti rossi alla Babbo Natale. Tra loro una coppia: la signora Marvi con il marito Loris hanno un dolore nel cuore. Sono la mamma e il papà di Riccardo che ha sempre seguito gli appuntamenti di Crossabilia. Poche le parole di Marvi, ma che dicono tanto: «Il nostro ragazzo aveva 24 anni. Tre mesi fa è andato in cielo. Adesso vogliamo regalare un sorriso, dare una mano per quel che possiamo». Fanno parte del Team “Natale per tutti” insieme a Maria Cattapan, Teresa Franceschet, Andrea Dal Canton, Marco Barzy Barzan, Michele, Samuele, Simone. E, ovviamente, ad Alvaro Dal Farra, il campione di snowbord e di freestyle cross che un terribile incidente, nel 2009, ha tolto dalle competizioni.