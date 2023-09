GODEGA (TREVISO) - Tre giornate solidali all'Antica Fiera di Godega da oggi a domenica. Protagonisti oltre 400 ragazzi diversamente abili che potranno sperimentare la Moto Terapia. Obiettivo: farli divertire a bordo di potenti moto da cross pilotate da campioni professionisti che regaleranno loro tanti sorrisi. "Operazione Sorriso" il nome della kermesse.

Mattia Vairoli responsabile dell'associazione CRX 78 e coordinatore dell'evento spiega: «Questo evento vuole essere un modo per sostenere il progetto "snow abili"' che ci sta molto a cuore. Si tratta in pratica di finanziare un progetto già sperimentato in passato che è quello di portare i ragazzi che parteciperanno alla tre giorni, tra le nevi delle nostre montagne per sciare accompagnati da maestri di sci e donare loro una giornata in allegria. Allo stesso tempo vogliamo sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale».

L'evento è aperto a tutti gli appassionati di auto da corsa, di motocross, di "Tuning" di Freestyle e auto storiche, che potranno assistere alle evoluzioni dei campioni: ci sarà un'area dedicata ai bambini e un centro di equitazione per gli amanti dei cavalli, funzioneranno chioschi di "Street Food".

Taglio del nastro alle 10 e poi fino alle 12 Mototerapia: Alvaro Dal Farra e il team "Crossabili" inizieranno con la mototerapia dedicata ai ragazzi diversamente abili. Dalle 14 alle 19 il Freestyle Motorshow e "Taxi Driver" dove i ragazzi saliranno nelle potenti auto da corsa con i piloti. Dalle 22 musica e DJ set. Domani sessione di guida sicura con i piloti Matteo Bobbi e Luca Filippi , quindi "Taxi Driver". Domenica raduno "Tuning" e auto sportive, Freestyle Motor Show e l'Ape Drift e l'esisibizione mozzafiato dei piloti di stuntman auto e moto. (pdc)