BELLUNO - La mototerapia entra in ospedale, a favore dei bambini. A proporre un’iniziativa sperimentata già in altre pediatrie, sono il famoso pilota di freestyle Alvaro Dal Farra e il suo amico Mattia Cattapan di CrossAlibi. L’appuntamento è oggi, dalle 10 alle 12, al San Martino di Belluno dove i due motociclisti introdurranno il progetto sociale di Freestyle Hospital.

Si tratta di un progetto che da anni porta attività sociali negli ospedali, con un’attenzione particolare ai bambini e ai reparti di pediatria. Questa data segna l’arrivo anche all’ospedale di Belluno che per la prima volta apre le corsie ai motori. Dopo quasi 15 anni di mototerapia e dieci anni di Freestyle Hospital, il risultato incassato è quello di un generale consenso tra pazienti e operatori.

«UNA GIORNATA DA EROI»

«La nostra missione – spiegano Dal Farra e Cattapan - è quella di portare le attività direttamente nelle stanze degli ospedali, conferendo loro un nuovo scopo, rendendoli luoghi piacevoli e accoglienti. Vogliamo offrire ai bambini e a tutti gli ospiti l’opportunità di partecipare a queste attività e trascorrere una giornata da protagonisti ed eroi, giocando con noi e, soprattutto, permettendo ai bambini di giocare insieme, e perché no, anche agli adulti. Desideriamo ringraziare la dottorressa Federica Celato e Marilisa Celato per il loro aiuto e la loro volontà nell’organizzazione di questa giornata straordinaria».

«LASCERÀ UN SEGNO»

Un evento emozionante, che «speriamo possa segnare l’inizio di un percorso all’interno della struttura sanitaria di Belluno - proseguono Dal Farra e Cattapan -. Sarà un’occasione per raccontare e condividere questa grande giornata che, siamo certi, lascerà un segno duraturo nel cuore di coloro che parteciperanno». Dall’ambulatorio della dottoressa Celato partirà la parata con Mattia in carrozzina elettrica, Alvaro con moto elettrica e lo staff, oltre a medici e ospiti, sui vari reparti fino ad arrivare alla pediatria.

MOTO IN CORSIA

In questo reparto verranno effettuati alcuni giri nei corridoi e nelle stanze per salutare gli ospiti, poi seguirà una breve esibizione/show nei corridoi con gli ospiti in sicurezza che guarderanno. Dalle 11 la mototerapia con la possibilità di salire sui messi da parte degli ospiti. Veicoli elettrici guidati dai piloti professionisti. La mattina terminerà con la consegna di gadget ed eventuali regali.