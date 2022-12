Un "Natale per tutti", a Montebelluna le moto di Alvaro Dal Farra e la buggy mototerapia Video

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Uno show a tema motori, tanti gadget come regali di Natale e poi tanta allegria e divertimento. Questo quanto l’associazione CROSSabili, il campione di freestyle motocross Alvaro Dal Farra e Babbo Natale porteranno in una trentina di centri che accolgono persone con disabilità nelle province di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno grazie al progetto “Natale per Tutti”. Questa mattina, 20 dicembre, l'appuntamento a Montebelluna. Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare le città, le scuole e gli istituti per aumentare l’inclusione e trasmettere un messaggio di solidarietà. Tra performance con l’E-Motion-Drive di Mattia Cattapan, la moto di Alvaro dal Farra, le sessioni di Buggy-Mototerapia e i regali di Babbo Natale. «Come sempre vogliamo condividere energia positiva e gioia, soprattutto in vista delle feste natalizie - dice Mattia Cattapan di CROSSabili - Troppo spesso le persone con disabilità vengono guardate solo con gli occhi della compassione, lasciando in secondo piano il loro diritto a divertirsi e a sentirsi come chiunque altro. Con i nostri progetti cerchiamo di cambiare questa tendenza. Durante gli incontri verrà dato ampio spazio alla Buggy-Mototerapia per dimostrarne i benefici alle persone coinvolte». Aggiunge Alvaro Dal Farra: «Ormai l’appuntamento di Natale è diventato un momento importante per tornare dai nostri amici nei centri e non solo, perché tre delle otto tappe sono previste nelle piazze a noi più care. Il nostro saluto di Natale è importante e sarà ancora più bello portarlo a tutti nelle città, sensibilizzando scuole, bambini e tutti i cittadini».

Video di Alberto De Nart