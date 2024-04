Pinalli punta su Treviso per il nuovo look dei suoi negozi in tutt'Italia: «Non è una scelta casuale, il Nordest ha un ruolo chiave per noi»

TREVISO - Pinalli si rifà il look e parte da Treviso. Taglio del nastro con il sindaco Mario Conte, questa mattina, 26 aprile, per il negozio di via XX settembre che, dopo settimane di chiusura, riapre in veste rinnovata la principale sede cittadina del negozio di prodotti per la bellezza e la cura del corpo.

Il nuovo "volto" di Pinalli parte da Treviso

Il rinnovato negozio di Treviso è su modello di quello nuovo di Corso Buenos Aires a Milano, con aree esperenziali per i clienti e valorizzazione dei marchi esclusivi. «Dopo l’apertura dello store di Miano, che ha sancito il nuovo corso della nostra azienda, proprio a Treviso inauguriamo un piano di restyling di tutta la catena, che si svilupperà progressivamente nei prossimi anni - ha sottolineato oggi Andrea Pezzoni, Responsabile Area Commerciale di Pinalli -. Non si tratta di una scelta causale, poichè il Nordest riveste un ruolo chiave nei nostri piani di sviluppo. Nel Triveneto siamo infatti presenti con 11 punti vendita, dei quali 4 solo nel trevigiano: due a Treviso, uno a Conegliano e un altro a Vittorio Veneto. La scelta di sviluppare la presenza qui nasce dalla comunanza di valori con questo territorio: operosità, concretezza, crescita, innovazione, imprenditorialità, sono gli stessi fondamenti che fanno parte del dna di Pinalli».