VERONA - Lavinia Colonna Preti suonatrice di gong all’Arena. Non è un improvviso cambio vita dell’ex assessore alla cultura, ma è un invito nato in coerenza con il suo nuovo ruolo di scout di bellezza e di luoghi memorabili. Nel ruolo di fondatrice di Luoghi Secrets e “ambasciatrice” di cultura e bellezza Colonna Preti è stata invitata ad essere gonghista ieri notte nella in occasione di una delle recite dell’Aida del centenario per la regia di Stefano Poda.



IN SCENA

Lavinia Colonna Preti ha così inforcato il red carpet che dagli arcovoli attraversa la platea arrivando in fine in scena per scoccare i tre iconici colpi di gong prima dell’inizio dell’opera e tra un atto e l’altro. Prima di lei sono saliti in scena Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica, la blogger gastronomica Chiara Maci, il musicista Manuel Agnelli, Serena de Ferrari, uno dei volti di Mare Fuori, e Diego Passoni di Radio Deejay. Il “debutto” nasce nel solco di un progetto di comunicazione delle attività legate al centenario dell’Arena di Verona Opera Festival, che ha visto Lavinia Colonna Preti in veste di contributor sia attraverso il racconto su Veneto Secrets delle esperienze più emozionanti legate all’anniversario (come la “nuova” Aida e The Star Roof Experience) sia come gonghista per una sera. In particolare questa spettacolare tradizione - ovvero affiancare la gonghista ufficiale dell’Arena che al centro del palcoscenico suona il gong per avvisare il pubblico dell’inizio dello spettacolo - fa parte del più ampio progetto della Fondazione di “avvicinare” un pubblico giovane all’opera attraverso esperienze coinvolgenti ed emozionanti (oltre che veicolabili sui social).