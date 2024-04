ROSOLINA (ROVIGO) - La località di Rosolina Mare sta scaldando i motori in vista dell’inizio della stagione che, come ogni anno, porterà sul lido migliaia di turisti italiani e stranieri. Molti di loro, approfittando del clima caldo di questi ultimi giorni, hanno già raggiunto le spiagge di Rosapineta e, sebbene gli stabilimenti balneari non siano ancora completamente aperti, alcuni non hanno resistito alla tentazione di godersi il sole nelle aree di spiaggia libera, azzardando addirittura qualche bagno in anticipo rispetto agli anni passati. Tante le novità per quest’anno, a partire dall’apertura di due nuovi locali lungo via Dei pini, Veranda e Queen’s Garden, entrambi di proprietà di Omar Cappelletto, già titolare del ristorante pizzeria Europa, situato nell’omonimo piazzale. Grande affluenza in tutti i locali che, nei weekend, hanno già iniziato ad attirare i giovani dei paesi limitrofi con eventi e musica, tra cui il Rick’s Bar ed il Barique. Proprio quest’ultimo è stato la vera rivelazione della scorsa estate che, nella sua prima stagione, é riuscito da subito ad offrire un servizio di qualità e intrattenimento con musica dal vivo ogni settimana: da Ludovico Paganin ai P-51 Airplanes il locale ha creato un appuntamento immancabile che verrà ripetuto anche quest’anno e che inizierà nella giornata di giovedì 25 aprile con il concerto del gruppo Back on Blues.

MOVIDA IN FERMENTO

Mentre gli stabilimenti stanno finendo gli ultimi lavori necessari per il posizionamento di lettini ed ombrelloni intanto i gestori hanno deciso di aprire i bar delle spiagge, richiamando nei weekend centinaia di persone desiderose di un “anticipo” di estate. É il caso del bagno Tortuga che, proprio nella giornata della Festa della Liberazione, organizzerà il “Brunch di San Marco” dalle 11, con dj set ed una sorpresa speciale per ogni donna, ma anche del Bagno Perla, già operativo con il suo chiosco da oggi. Lo stabilimento di Ciro Patrian ha organizzato anche un esclusivo pic-nic sulla sabbia in occasione della festa del Primo Maggio, che si svolgerà dalle ore 10 fino alle 18. “Offriremo buon cibo, buona musica e tante altre interessanti attività per tutte le età” ha affermato Patrian, che ha pensato di integrare l’evento a mercatini, laboratori per i bambini e ad un’area relax che garantirà ai presenti il maggior comfort possibile a pochi metri dal mare.

IL PODISMO

Ma non sarà l’unica iniziativa promossa nella località turistica: infatti, domenica 19 maggio, Rosolina Mare ospiterà la prima edizione di “Beach Run”, la gara podistica aperta tutti che permetterà di percorrere un itinerario naturale dalla foce dell’Adige a Porto Caleri, lungo 3 percorsi di 5, 11 e 17 chilometri, da poter fare sia di corsa che in camminata. Il ritrovo sarà alle ore 7 dal piazzale Europa e la partenza sarà alle 8. Per iscriversi basterà comunicare la propria partecipazione al Bar Sole di Nicola Brugiolo a Rosolina Mare oppure al negozio di Loreo “L’angolo dello sport” e versare 8 euro, che consentiranno di ricevere un cappellino ed un buono valido per una giornata al mare comprendente un ombrellone e due lettini. All’evento, organizzato dal Comune di Rosolina in collaborazione con il Coordinamento Operatori Balneari e Rosolina Mare Spiagge, sarà anche possibile iscriversi a gruppi, versando una tassa di iscrizione di 7 euro. Il termine è venerdì 17 maggio e per maggiori informazioni, é consigliabile contattare il numero di telefono 347 4548644.

LE ALTRE SPIAGGE

Anche Albarella si sta tirando a lucido e molte seconde case sono state aperte in questo soleggiato fine settimana. Inoltre è già stato stilato il ricco calendario di eventi che oggi prevede un tour guidato alla scoperta degli ambienti acquatici con sup o canoe. Ogni week end vedrà delle attrazioni e in estate è stato confermata, l’11 e 12 luglio, la due giorni con la Milanesiana con Rita Pavone, Marco Tardelli, Myrta Merlino, Candida Morvillo e Matteo Cruccu.

Spostandosi un po’ è effervescente anche l’incontaminato Scanno Cavallari dove è già aperto il Rifugio il Ghebo raggiungibile in barca da Porto Levante.

PORTO TOLLE

Pronti, partenza, via alla nuova stagione estiva sulle spiagge di Porto Tolle. Se per Boccasette ci sarà da pazientare ancora una settimana prima di poterla visitare (stanno per essere ultimati i lavori al ponte di collegamento), a Barricata gli operatori hanno fatto i salti mortali per riuscire ad aprire i battenti e sfruttare queste giornate di sole. «Questo fine settimana finalmente apriamo la stagione – riferisce Alice Saggia, presidente del Consorzio Giovani spiagge e titolare del bagno Olimpo a lido Barricata -. Abbiamo lavorato a tempi record per accelerare e farci trovare pronti. Queste due settimane saranno di rodaggio per il 25 aprile e per un’estate che speriamo vada alla grande».