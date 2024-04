PADOVA - Undici parchi e due lungargini. Decine di eventi in programma e almeno due importanti novità: lo stop ai grandi concerti all’aperto alla Stanga e il potenziamento dell’offerta al Campo dei Girasoli in zona Basso Isonzo. Il meteo del fine settimana pasquale non è parso molto d’accordo, ma la primavera è ufficialmente iniziata e in città si sta mettendo in moto la grande macchina degli eventi nelle aree verdi. È una delle peculiarità della Padova estiva degli ultimi anni: l’amministrazione Giordani punta a valorizzare al massimo tutti i parchi decentrando così una buona fetta di movida che un tempo era tutta tra le piazze e il Portello. Anche quest’anno migliaia di persone potranno riunirsi attorno ai chioschi tra parchi e giardini. Per le associazioni sono settimane di intenso lavoro per definire i dettagli in vista di maggio, quando la stagione degli eventi potrà davvero iniziare.