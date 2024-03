PADOVA - Torna il "boulevard dello spritz", ma tendendo una mano ai residenti della zona. Da Pasquetta il Naviglio apre i battenti e torna ad animare il luongopiovego di via Colombo fino a fine luglio. Il chilometro più famoso della movida padovana offrirà anche quest'anno musica e divertimento, ma anche cultura e impegno sociale. Sarà promosso il rispetto del vicinato, limitando la confusione nelle serate più rumorose con dei pannelli anti-rumore così da rendere più semplice la convivenza (non facile negli anni passati) con i residenti.

LE LINEE GUIDA

La linea del rispetto per il vicinato è stata centrale per il bando di gestione delle prossime quattro edizioni, come spiega l'assessore al Commercio, Antonio Bress. «Questa nuova edizione del Naviglio è particolarmente interessante perché apre un nuovo ciclo di stagioni sulla base del bando promosso dall'amministrazione. Tengo a sottolineare che sono stati previsti importanti accorgimenti per la convivenza con i residenti spiega . L'obiettivo è confermare una rassegna primaverile-estiva che ha sempre avuto grande successo ma con un'evoluzione secondo modelli di sostenibilità e responsabilità che ci devono orientare sempre più».

LA SICUREZZA

Il Naviglio è di certo un importante punto di ritrovo per la movida serale, ma durante il giorno diventa la più grande aula studio della città, dove si concentrano gli universitari dei poli scientifici del Portello. Di giorno per preparare gli esami, la sera per divertisti in compagnia. La presenza di tutti questi giovani richiede necessariamente un occhio di riguardo verso la responsabilità, specialmente per gli orari serali vicini alla chiusura (tutti i giorni alle 2, mentre si aprono i battenti alle 17).

Oltre a un servizio di sicurezza sempre attivo, verranno promosse due applicazioni per chi alza troppo il gomito: "T Taxi" riserverà corse preferenziali per il lungopiovego, mentre per la prima volta a Padova arriva "Dod", un servizio che permette a chi sa di aver bevuto troppo di tornare a casa con la sua auto, ma guidata da un autista sostitutivo.

L'OFFERTA

La presenza di tanti giovani è terreno fertile per iniziative sociali, artistiche e culturali: già venti associazioni hanno confermato la presenza. «Al Naviglio c'è spazio per la musica, i laboratori letterari e le performance artistiche spiega Andrea Oreste, direttore artistico della rassegna , come lo scorso anno ci sarà anche spazio per ospiti di caratura nazionale e rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Cuamm, Città della Speranza, Casa Priscilla e Viviautismo». Quest'ultima, con il presidente Flavio Baretta, sarà la prima a presentarsi per una raccolta fondi il primo mercoledì universitario del Naviglio 2024, all'insegna dello spritz blu: il colore scelto dall'Onu per rappresentare l'autismo. Complessivamente sono una trentina di appuntamenti in scaletta, dallo "Spritz World record" alle partite dell'Italia agli Europei, ma anche notti della salute con Fondazione Foresta Onlus, Croce Rossa, Cuamm e da quest'anno anche Canile di Rubano. Ad arricchire l'offerta artistica, la collaborazione con Giorgio Chinea Canale, curatore e gallerista d'arte che darà vita a una serie di appuntamenti dal titolo suggestivo: "Ciarle al fiume o le inutili interviste".

«Crediamo che chi pensa al Naviglio solo come posto del divertimento sia rimasto qualche anno indietro dichiara il portavoce dei gestori, Nicola Zoppelletto . Il divertimento c'è, ci sono le animazioni artistiche e la buona musica, ma c'è soprattutto uno spazio vivo fruibile per questo pezzo di Padova. Siamo molto contenti di aver vista riconosciuta la nostra serietà vincendo il bando. Saremo qui per altre quattro edizioni ma non ci accontentiamo e continueremo a migliorarci».