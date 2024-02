Jesolo. Concessioni demaniali, scatta l'ora del dialogo: i nuovi gestori vogliono incontrare gli uscenti. Al tavolo anche Polegato "Mr Geox"

JESOLO - Prove tecniche di dialogo. Concessioni demaniali e percorsi di evidenza pubblica: non solo minacce di ricorsi e contenziosi. Ad andare in scena potrebbe essere anche un nuovo dialogo tra i vari soggetti coinvolti. Almeno per quanto riguarda il tratto di arenile compreso tra piazza Brescia e piazza Mazzini. È quanto potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, addirittura con la regia delle principali associazioni di categoria cittadine, le stesse che da giorni hanno invocato collaborazione e buon senso.

Per il momento nessuno ha voluto commentare questa possibilità, ieri però in città non si è parlato d'altro.

VERTICE ANNUNCIATO

E allora potrebbe accadere che attorno allo stesso tavolo possano sedersi i primi classificati nel procedimento di comparazione dell'Umg 5, ovvero la Sbc srl, società formata da Mario Moretti Polegato, "Mr Geox" proprietario dell'hotel Casa Bianca, ma anche dalla nota famiglia di albergatori Menazza e da Alessandro Berton, imprenditore e presidente di Unionmare, insieme ai concessionari uscenti rappresentati dalla società consortile denominata Consorzio Stabilimenti centrali. Dopo tante tensioni, potrebbe quindi essere individuata una sorta di collaborazione, individuando una soluzione in grado di accontentare le esigenze di tutti. In questo senso l'esempio che potrebbe essere seguito potrebbe essere quello della "Bibione Spiagge", società che appunto opera nella spiaggia del Comune di San Michele al Tagliamento rappresentando circa 200 soci e gestendo quella che è stata definita come la concessione più grande d'Europa. Nel caso di Jesolo, una delle soluzioni potrebbe essere far confluire i concessionari uscenti, chioschi compresi, nella società vincitrice o comunque di farli compartecipare agli investimenti previsti per questa Unità minima di gestione, che in base al progetto protocollato alla domanda di evidenza pubblica ammontano a oltre 7 milioni di euro.

L'ATTESA

A seguire con interesse la vicenda sono diversi operatori balneari, soprattutto per capire se da questo eventuale nuovo dialogo possa nascere un nuovo modello di gestione della spiaggia. Per quanto riguarda le nuove concessioni, va ricordato che sono cinque le Unità minime di gestione che hanno concluso i percorsi di evidenza pubblica ottenendo il rinnovo ventennale delle concessioni, vale a dire le Umg 1, 8, 9, 11, 15 e quella antistante al camping Waikiki, che già da tempo aveva usufruito della legge regionale 33 per ottenere il rinnovo. A rappresentare queste Umg sono i concessionari uscenti che si sono aggregati e che ora potranno lavorare sulla spiaggia con una prospettiva di vent'anni. Una delle prossime comparazioni, probabilmente entro marzo, dovrebbe riguardare l'Umg 6, quella compresa nella spiaggia di piazza Brescia e piazza Marconi. Dal Comune è già stato detto che se le procedure di valutazione delle offerte non saranno terminati in tempo per l'inizio della stagione potrebbero esserci delle proroghe alle attuali concessioni fino al termine dell'estate. Per questo ogni singola posizione verrà vagliata con attenzione per decidere se applicare nuove scadenze.