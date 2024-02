Jesolo. Concessioni balneari, il Comune: «Rinvio delle gare a dopo l'estate per salvaguardare i contratti di lavoro»

JESOLO - Gare sospese, concessioni demaniali prorogate fino ad ottobre.

E' l'ipotesi al vaglio dell'Amministrazione comunale che ha avviato un'attenta riflessione sull'opportunità di concedere un'ulteriore proroga per quelle concessioni ancora in fase di valutazione. In questo caso le pubblicazioni e i percorsi comparativi avviati su istanza degli operatori attraverso le Legge regionale numero 33 continuerebbero, ma gli uffici del Comune, e soprattutto la commissione tecnica che valuta i vari progetti, avrebbero più tempo per concludere il loro lavoro, un aspetto non così scontato vista la mole di documenti allegata per ogni progetto mentre il via alla stagione abitualmente avviene già dl primo maggio anche con i primi stabilimenti già operativi.

GLI EFFETTI

Ma ad essere garantita sarebbe anche la piena fruibilità dell'arenile, che nei casi in cui i percorsi di evidenza pubblica non si sono ancora conclusi, verrebbe gestito per tutta l'estate dai concessionari uscenti dando così continuità ai servizi della spiaggia e ai contratti di lavoro a tutte quelle persone che lavorano sull'arenile. Proprio per questo nei giorni scorsi Lorenzo Vallese, presidente regionale di Fiba Confesercenti e Antonio Facco di Federconsorzi, avevano chiesto all'Amministrazione comunale di valutare, appunto per necessità logistiche e organizzative, la possibilità di prorogare le attuali concessioni la cui scadenza erano già stata posticipata al 30 aprile. «E' un'ipotesi che stiamo vagliando spiega il sindaco Christofer De Zotti questo perché la scadenza al 30 aprile non un termine categorico ma una data indicativa: prima di quella scadenza ci sarà una valutazione caso per caso per capire lo stato di ogni percorso di valutazione ancora in corso. I percorsi di comparazione andranno avanti, ma se servirà più tempo ci sarà un'ulteriore proroga fino ad ottobre per garantire l'operatività della spiaggia e i contratti di lavoro». Per quelle "Unità minime di gestione" che invece hanno già ottenuto la nuova concessione, ovviamente si andrà avanti con il nuovo titolo che per tutti gli assegnatori ha una durata di vent'anni.

PROCEDURE

Da ricordare, però, che nel caso dei due nuovi assegnatari, ovvero l'Umg5 con la Cbc srl, società formata da Mario Moretti Polegato, dalla nota famiglia di albergatori Menazza e da Alessandro Berton, imprenditore e presidente di Unionmare e l'Umg7 con la Sebi srl di Alessandro Iguadala, spetterà ai nuovi soggetti richiedere il rilascio della concessione. Una formalità che può apparire scontata ma che dovrà comunque essere eseguita. Nel caso di proroghe, inoltre, dal Comune è stato spiegato che la presenza dei noleggiatori dei pedalò sarà confermata, tanto più che prevista dal Piano particolareggiato dell'arenile e sempre attraverso un'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali. Da settimane ormai la questione concessioni demaniali in città è al centro di forti tensioni. Tra i più scettici di sono molti chioschisti, 4 dei quali hanno già presentato ricorso al Tar contro il Comune. Non è escluso che altri ricorsi siano presentati nei prossimi giorni anche da altri gestori di chioschi che hanno già contattato dei legali di fiducia e dai concessionari uscenti delle Umg 5 e 7 arrivati secondi nelle fase di comparazione. Dai banchi di opposizione è molto critico l'ex sindaco Renato Martin: «Ora l'amministrazione parla di ulteriori proroghe attacca ma visto che l'indicazione del Governo era quella di prorogare le concessioni di 12 mesi tanto valeva farlo. Ricordo che la Legge 33 non prevede degli indennizzi per chi perde la concessione ed è una soluzione in assenza di una norma nazionale. Ad oggi regna la confusione, ci auguriamo che arrivi una legge nazionale, con la speranza che permetta di sanare anche quanto fatto fino ad oggi».