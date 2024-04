L'estate dei cantieri del tram a Padova. Sir2, i lavori partono dalla stazione

PADOVA - Sarà un'estate calda per i cantieri del tram. È ufficiale che i lavori per il Sir 2, la linea che va da Rubano a Vigonza, oltre 17 chilometri, cominceranno il mese prossimo.

In due tronconi. Il primo riguarda la costruzine del capolinea di Rubano. Il secondo la stazione. In particolare il tratto che dalla rotatoria davanti all'uscita degli autobus extraurbani porta verso la Chiesa della Pace. Nello stesso tratto alcuni mesi fa le imprese hanno lavorato per spostare i sottoservizi ovvero le tubazioni di acqua e gas da un lato della strada. Un intervento propedeutico per la posa della rotaia sia della linea Sir 2 che dalla stazione andrà verso la Stanga sia quella del Sir 3 che, sempre dalla stazione, prenderà la direzione di via Gozzi.



Ma più avanti, dalla zona del tribunale in poi e lungo via Venezia ci saranno da spostare ancora i sottoservizi. Bisogna farlo prima che arrivino le imprese che devono posare la rotaia. «È un problema di coordinamento che deve essere ripetuto lungo tutta la linea» dice il responsabile dell'opera per Aps holding, Diego Galiazzo.

Per questo ieri si è tenuta una riunione con tutte le aziende che stanno realizzando le linee tranviarie, i principali gestori dei sottoservizi, i rappresentanti della Polizia locale, del settore Mobilità e Lavori Pubblici.



IL PROGRAMMA



Intanto si è delineato il cronoprogramma. Entro la fine del mese partiranno infatti i lavori del lotto ovest, da Rubano alla stazione affidato ad "Icm spa" con le bonifiche belliche del deposito e del capolinea di Rubano. A maggio inoltre inizieranno i primi interventi del lotto est, dalla stazione a Vigonza, affidato a Vittadello spa. La sua competenza parte proprio dalla rotatoria dei Busitalaia e comincerà dunque con la posa della rotaia nel tratto tra via Tommaseo e il tribunale dove sono quasi completati i lavori sui sottoservizi.



LA STAZIONE



In estate invece inizierà la cantierizzazione della stazione, approfittando del carico inferiore in particolar modo di studenti. La stazione è il nodo principale del sistema tramviario Smart tanto che qui avverrà l'interscambio con tutte e tre le linee. È stata adottata una soluzione che ottimizza il funzionamento nel senso che se una delle tre avesse un problema di traffico o di rottura del mezzo le altre che arrivano contemporaneamente non subiranno ritardi perché bypasseranno il problema attraverso un sistema ad anello.

L'assessore alla mobilità del Comune Andrea Ragona: «Il coordinamento tra tutte le imprese è fondamentale anche se il lavoro riguarda tratte diverse. Non solo per quanto riguarda i sottoservizi ma ad esempio, il nodo Gozzi Stazione coinvolge due differenti imprese che è importante siano allineate e definiscano al meglio le competenze per poter procedere senza rallentamenti». Diego Galiazzo aggiunge: «Importante è anche il costante confronto con chi gestisce i sottoservizi, che sul Sir2, saranno in molti tratti attività parallele e collaterali alla realizzazione della via di corsa, anche se ad esempio su Corso Milano o a Ponte di Brenta sono già state risolte molte interferenze».