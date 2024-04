PADOVA - Si moltiplicano i cantieri del tram, e scatta il rischio code. Ancora una volta a essere messa a durissima prova è la viabilità tra la fiera e la stazione. La New Edil Srl sta effettuando per conto di AcegasApsAmga un intervento di riqualificazione e potenziamento della rete idrica e di risoluzioni delle interferenze del Sir 2 (la linea tranviaria che andrà ad unire Rubano a Vigonza passando per Padova est) lungo l'asse via Venezia-via Tommaseo. I lavori sono arrivati all'incrocio tra via Tommaseo, via Berlinguer e via Goldoni. Per consentire l'esecuzione degli interventi si rende necessario sospendere la circolazione all'interno del rondò che si trova all'incrocio di queste tre strade.

Il cantiere tra la Fiera e la stazione

Nello specifico il divieto sarà in vigore dalle 9 alle 17 nel periodo compreso tra martedì prossimo a venerdì 12 aprile. Uno stop alla circolazione che prevede, naturalmente, la modifica dell'attuale viabilità. Di conseguenza, in occasione della chiusura della rotatoria, le auto che percorrono via Goldoni dovranno girare a destra una volta arrivate all'incrocio con via Tommaseo. Dovranno girare sempre a destra all'altezza di via Tommaseo anche i veicoli che percorrono via Berlinguer. Deviazioni che, ancora una volta, andranno ad appesantire la viabilità in un'area che, da mesi, deve fare i conti con i cantieri del tram che, durante il periodo estivo, si concentreranno soprattutto in un'altra zona della città: quella attorno all'ospedale. Entro qualche settimana partiranno i lavori su una delle due arcate del ponte Omizzolo che unisce via Gozzi e via Morgagni. Sono previsti cinque mesi di lavori. Anche se il cronoprogramma è ancora da definire, con ogni probabilità, durante i mesi estivi i "lavori in corso" interesseranno anche via Morgagni, via Falloppio e via Giustiniani dove la posa delle rotaie impegnerà le ditte fino a dicembre.

Il punto critico

Sarà quello un momento molto difficile per la viabilità di tutta l'area attorno all'ospedale. Un'area che, dallo scorso autunno, deve fare i conti con pesanti rallentamenti del traffico. In programma ci sono cantieri anche a ridosso del canale Scaricatore dove il nuovo ponte comincerà ad essere montato a maggio-giugno. Il varo avverrà a fine luglio-inizio agosto. Proseguirà poi fino a dicembre la sistemazione del capolinea e del deposito in via Piovese. Alcuni cantieri, intanto hanno registrato dei ritardi. Un'ordinanza del settore Mobilità prima di Pasqua ha certificato la proroga di un cantiere legato al Sir 2. Il dispositivo prevede la validità fino al 12 aprile dell'ordinanza che avrebbe dovuto scadere il 22 marzo e che contemplava l'istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in riviera San Benedetto. Sono previste poi la chiusura temporanea al traffico veicolare in riviera San Benedetto, (tratti compresi tra corso Milano e i numeri civici 20 e 22) e l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in riviera San Benedetto (tratti compresi tra corso Milano e, rispettivamente, via Savonarola e ponte Dei Tadi).