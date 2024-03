PADOVA - Sta volando il Pnrr a Padova. L’ultima tabella del settore Lavori Pubblici che monitora lo stato dei 60 progetti in corso contiene due dati su tutti: il 63 per cento degli appalti sono stati aggiudicati e l’avanzamento dei 39 cantieri iniziati è al 33 per cento. Significa che per il 31 marzo del 2026 quando bisognerà rendicontare all’Unione europea quanto è stato fatto, perché l’Italia abbia i soldi, tutte le opere programmate saranno concluse. Stiamo parlando ovviamente della parte dei Lavori pubblici oltre alla realizzazione delle due nuove linee di tram, il Sir 3 Stazione-Voltabarozzo e il Sir 2. Rubano-Vigonza che da sole assorbono oltre 500 milioni dei 620 milioni arrivati su Padova.