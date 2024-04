PADOVA - La prossima estate i cantieri del tram arrivano in piazzale Stazione. Quelli che ci attendono saranno mesi caldi non solo dal punto di vista meteorologico. Anche sul fronte della viabilità, infatti, a Padova da qui a settembre il rischio lungo l'asse ospedale-stazione rischia di essere da bollino rosso se non, addirittura, nero.

IL PROGRAMMA

Come annunciato le scorse settimane, durante l'estate i lavori legati al Sir 3 (la linea che andrà ad unire la stazione con Voltbarozzo) riguarderanno in modo particolare l'area attorno all'ospedale. Entro qualche settimana, per esempio, partiranno i cantieri su una delle due arcate del ponte Omizzolo che unisce via Gozzi e via Morgagni. Sono previsti cinque mesi di lavori. Anche se il cronoprogramma è ancora da definire, con ogni probabilità, durante i mesi estivi i "lavori in corso" interesseranno anche via Falloppio e via Giustiniani. La vera novità, però, riguarda piazzale Stazione dove, una volta archiviati i cantieri del sistema Smart, troverà posto un anello di rotazioni che consentirà il passaggio di un tram ogni 3 minuti. Il cantiere in questione, che dovrebbe rimanere aperto dalla metà di giugno fino alla riapertura delle scuole, è legato ai lavori del Sir 2 (la linea Rubano Vigonza), occuperà buona parte del piazzale davanti alla stazione ferroviaria, comporterà importanti deviazioni del traffico e, soprattutto, lo spostamento dei capolinea dell'autobus. Ad annunciarlo è stato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona che, in questi giorni, sta lavorando ad un piano del traffico da mettere in campo la prossima tenuta.

L'ANNUNCIO

«Sono iniziati gli incontri per definire uno dei cantieri più importanti della linea Sir2 e del sistema Smart, ovvero il nodo della stazione, dove dovrà essere realizzato un grande anello che permetterà il passaggio di tutte le 6 linee previste dal sistema ha spiegato ieri l' assessore - Sulla stazione si interverrà in estate, approfittando del minor carico di persone e mezzi anche extraurbani dato dalla chiusura delle scuole».

«Nei mesi estivi si faranno le opere civili, ovvero le piattaforme, la prossima estate, quella del 2025, tutta la parte impiantistica. Questo intervento prevede di organizzare la viabilità alternativa per automobili, taxi, bici, pedoni e soprattutto per tutti gli autobus che oggi hanno il capolinea nel piazzale o che comunque transitano ha aggiunto - Per questo abbiamo avviato il confronto non solo con le aziende, la stazione è nell'appalto di Vittadello, Sir2 Lotto 2 Est, ma anche con Busitalia e giovedì scorso si è tenuta la prima riunione per definire la viabilità. Non c'è ancora un assetto definitivo, ma abbiamo messo in fila le esigenze di tutti e iniziato a ragionare su alcune ipotesi che nei prossimi giorni e settimane definiremo per avviare i lavori a giugno».

Intanto proseguono i lavori del Sir 3 su via Morgagni. «Questa mattina abbiamo avuto un incontro con tutti i tecnici del Verde, del Comune e delle aziende coinvolte, per proseguire nel lavoro di monitoraggio e verifica degli alberi e delle interferenze con le radici dopo le prime fresature dell'asfalto- ha continuato - Come abbiamo spiegato, l'intervento per realizzare la piattaforma tranviaria in questo tratto di Morgagni viene svolto in maniera diversa, per tutelare al massimo gli alberi, che con l'occasione verranno anche analizzati uno ad uno per aggiornare le valutazioni sulle caratteristiche generali. Si farà una piattaforma più sottile e verrà realizzata rialzata rispetto al resto del tragitto, proprio per non intaccare gli apparati radicali. È un tratto delicato e per questo monitorato costantemente e quotidianamente». L'ultima novità riguarda il ponte del tram che sarà realizzato sul canale Scaricatore. Martedì prossimo arriveranno i primi pezzi della struttura e il loro montaggio inizierà il 29 aprile.