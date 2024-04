PADOVA - Sono spuntati ieri i cartelli che impongono il divieto di sosta da lunedì al 30 giugno dal lato di via Morgagni che dall’ex Boschetti porta in via Falloppio, direzione ospedale. È la prima avvisaglia di quello che succederà lunedì quando via Morgagni dimezzerà le carreggiate per passare a doppio senso solo su una di esse. Perchè nell’altra cominceranno i lavori per posa delle piattaforme che reggeranno la rotaia del tram per la linea Sir 3, Stazione-Voltabarozzo.

Per quanto riguarda i parcheggi siamo dalla parte della strada che guarda via Alessio e che arriva fino alla chiesa di Santa Sofia. Su quel tratto di 300 metri oggi spunterà la nuova segnaletica orizzontale e verticale che indirizzerà gli automobilisti correttamente.

Da sottolineare che dopo questa prima fase seguirà la seconda con l’inversione della chiusura della carreggiata fino al termine dei lavori, dal 30 giugno a fine settembre. Il problema in più è che anche ponte Omizzolo uno dei due stradali che insieme al ponte Milani supera il fiume, a sua volta sarà oggetto di lavori in estate, con chiusura per la posa della rotaia che dureranno cinque mesi, quindi la situazione sarà ancora più critica. Quando arriverà la chiusura dell’Omizzolo sarà necessario istituire alternative alla viabilità che verranno comunicate in seguito.

LA LINEA

La strettoia è necessaria perché dopo aver completato il primo tratto di piattaforma in strada su via Gozzi, tra via Trieste e via Scrovegni la linea deve proseguire. Fra l’altro nel primo tratto fra ponte Omizzolo e Morgagni si realizzeranno contemporaneamente degli interventi sui sottoservizi, soprattutto per le condutture dell’acqua mentre il cantiere per le rotaie partirà dall’altro lato.

I DETTAGLI

A lavori finiti il tram correrà nei due sensi a lato della linea dei filari di tigli che ci sono a centro strada. Per difenderli saranno assunti due accorgimenti: il rialzo della base di posa delle rotaie di 15 centimetri per non recidere le radici e l’abbassamento delle piattaforme.

Innanzitutto la base verrà rialzata, modificando la forma della strada per permettere un diverso scolo dell’acqua, e in secondo luogo le piattaforme verranno realizzate più basse, 25 centimetri anziché 30. Sarà solo rimosso lo strato di asfalto sottostante, senza scavi. E con monitoraggi quotidiani da parte dei tecnici delle imprese e dei tecnici del Settore Verde del Comune.

VIA TOMMASEO

C’è un altro snodo delicato, quello fra via Gozzi e via Tommaseo dove si intersecheranno le rotaie del Sir 3 e del Sir 2 che portano a Vigonza. In quella zona i lavori per lo spostamento dei sottoservizi si stanno prolungando. Resta sospesa la circolazione a rotatoria nell’incrocio tra le vie Tommaseo, Enrico Berlinguer e Carlo Goldoni fino a giovedì, eccetto sabato e domenica, dalle 8 alle 17. Resta chiusa via Berlinguer, in prossimità dell’incrocio con via Tommaseo e si stituisce il senso unico alternato “a vista” sempre in via Berlinguer, nel tratto fra via Piccinato e via Tommaseo.

Infine divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra via Piccinato e via Tommaseo dal lato dei civici pari, per il medesimo periodo.