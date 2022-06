ROVIGO - Il Festival Biblico ha deciso di andare in... villeggiatura. Domani e domenica, la rassegna farà tappa nel cuore del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Al termine degli eventi che hanno coinvolto Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso, il Festival (progetto promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo) riparte quindi con un fine settimana che, per il terzo anno consecutivo, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle aree meno conosciute del Veneto.

Gli incontri in programma (dialoghi, meditazioni, escursioni di terra e di mare, concerti) proveranno ad approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo anche attraverso la parola delle Sacre Scritture e, in particolare, seguendo l'argomento che ha contraddistinto questa 18. edizione: l'Apocalisse di Giovanni: il libro con cui si chiude la Bibbia, un testo di profezia e di rivelazione, che offre anche chiavi interpretative per decifrare un presente ambivalente. La due giorni si aprirà domani alle 11 con i saluti di monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo, e di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano. Seguirà l'appuntamento Svelamento che ospiterà prima l'archeologa Sandra Bedetti (ispettore onorario del Ministero della Cultura) e, a seguire, un intervento del giornalista e sociologo Pietro Pisarra dedicato a Echi dell'Apocalisse, tra storia e attualità.

Alle 15 I canti degli uomini, della natura, delle acque: un giro in battello (con partenza da San Basilio e arrivo a Santa Maria in Punta) alla scoperta dell'ambiente fluviale del Po di Goro, il ramo più antico del Delta, ricco di fascino grazie alle sue verdeggianti golene. Ad accompagnare la traversata saranno i racconti della guida Sandro Vidali e la musica e la voce di Patrizia Laquidara, che proporrà uno speciale concerto dedicato ai canti provenienti dal mondo e dedicati all'acqua, alla natura, all'uomo.

BIBBIA & BLUES

E sarà proprio Santa Maria in Punta ad ospitare i tre appuntamenti successivi. Alle 18 sul sagrato della chiesa si terrà Il Bene che vince, incontro con don Giuliano Zanchi, direttore della Rivista del Clero italiano, che proporrà una riflessione su come il sentire apocalittico sia una costante che ritorna sempre quando le turbolenze della storia mettono alla prova il disegno stesso di un mondo umano e sensato. Al termine e fino alle ore 21, invece, sarà lo spazio del dAbar ad accogliere il pubblico per un aperitivo con cicchetti a km0 a cura di Enaip Veneto di Porto Viro. Ad allietare, il blues del cantautore Lorenzo Mazzilli e il concerto Cuora, risacca e delta blu. Infine, alle 21 sul sagrato incontro con Domenico Iannacone, giornalista, autore della trasmissione Che ci faccio qui. Viaggio tra gli invisibili, in cinque puntate andato in onda su Rai3. Nell'appuntamento Soli nella notte. Cercare oltre il buio Iannacone svelerà i tanti volti della vita. La notte di sabato si concluderà alle 23.30 nella chiesa di San Basilio, concerto di mezzanotte con Davide Ambrogio il suo Evocazioni e Invocazioni: uno spettacolo che recupera le molteplici funzioni del canto, capace di tradurre un'espressione vocale legata alla tradizione orale calabrese.

IN SELLA LUNGO IL FIUME

La seconda giornata si aprirà poi alle 7.30 nell'area delle Dune fossili di Rosada, con la meditazione La mitezza tra impopolarità, utopia e sfida a cura del vescovo di Chioggia monsignor Giampaolo Dianin e le sonorizzazioni di Saverio Tasca al vibrafono. A seguire, alle 9.30, il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra due differenti tour che lo accompagneranno alla scoperta del Parco Regionale del Delta del Po. La prima opzione è Il tempo che non invecchia, itinerario a piedi con Monica Rovatti (insegnante appassionata di Sacre Scritture) e Mara Santarato (guida naturalistico-ambientale) che da San Basilio si svilupperà verso nord percorrendo l'antica linea di costa di età protostorica fino alla Rotta di Martino, per raggiungere poi la sommità arginale sinistra del Po di Goro e visitare l'idrovora di Ca' Verzola. La seconda opzione prevede L'albero dalle foglie curative che dà frutto ogni mese, itinerario in bici con Luca Buccheri (biblista di strada) e Sandro Vidali (guida naturalistico-ambientale) che, partendo sempre da San Basilio, percorrerà l'argine sinistro del Po di Goro, per raggiungere Rivà col suo campanile solitario, ammirare l'imponente Castello della Mesola e l'idrovora di Ca' Verzola.

IN DIALOGO

Due, invece, gli appuntamenti pomeridiani con i dialoghi, in programma alla Chiesa di San Basilio: il primo, alle 15, sarà Niente da vedere. Lo svelamento lento e indolente delle terre del Polesine che vedrà lo scrittore Sandro Abruzzese e Massimo Zamboni (scrittore e musicista, nonché storico componente del gruppo punk rock Cccp e dei Csi) impegnati in una riflessione sull'immaginario della pianura e della provincia italiana. Subito dopo, alle 17, saranno padre Guidalberto Bormolini e Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, ad affrontare il tema oggi più che mai attuale dei complottismi. L'incontro, dal titolo I fanatici dell'Apocalisse. Fine del mondo o inizio di un mondo nuovo? sarà moderato dal giornalista Paolo Rappellino. E sarà, infine, la musica dei Calicanto a chiudere il fine settimana: lo storico ensemble padovano sarà protagonista dell'evento GiroInGiro, sorprendente concerto che festeggia i 40 anni di attività del gruppo, facendo leva su oggetti scenici che rimandano al dadaista Marcel Duchamp.