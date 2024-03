Chiuso l’anno con 15 milioni di passeggeri e conti finalmente positivi sul lungo raggio, Ita torna ad assumere in vista della stagione estiva. Le selezioni, iniziate a gennaio, hanno registrato un boom di richieste. In ballo ci sono 475 posti per fare fronte all’aumento di rotte e destinazioni.

Ita Airways torna in utile nel lungo raggio, il presidente Turicchi: «Svolta nel 2023, possiamo andare avanti da soli»